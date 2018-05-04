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Derbiye çıkmayan Beşiktaş, savunmasını gönderdi

DERBİYE ÇIKMAYAN BEŞİKTAŞ, SAVUNMASINI GÖNDERDİ

Ziraat Türkiye Kupasındaki Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna savunmasını gönderdi.

Tarih : 04 Mayıs 2018, 21:50
Puan Ver : Derbiye Çıkmayan Beşiktaş, Savunmasını Gönderdi(9/10)5

Karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan ve TFF tarafından verilen kararla dün akşam 57'nci dakikadan itibaren tekrar oynanması gereken Fenerbahçe maçına çıkmayan Beşiktaş, bu sabah Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Kupası müsabaka statüsüne göre hükmen 3-0 mağlubiyet, kupadan men, bu sezonki kupa kazancının geri verilmesi ve önümüzdeki sezon kupadan men edilmesi cezalarını alması beklenen siyah beyazlılar, gün içinde PFDK'ya savunmasını gönderdi.

"MEN CEZASI BU SEZONU KAPSASIN"

'Haksız ve hukusuz kararlar karşısında Beşiktaş'ın dik bir duruş sergileyerek maça çıkılmadığının' öne çıkartıldığı savunmada eylemlerin kupanın son aşamasında yapıldığı için kazanılan para haklarının geri alınmaması talep edildi. Yine kupanın marka değerinin yükseltilmesi esas alınarak men cezasının da sadece bu sezonu kapsaması gerektiği belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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