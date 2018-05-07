İzmit'te yaşayan turizm rehberliği öğrencisi Gamze Gazeteci, depresyona girip eve kapandıktan sonra kendi başına 6 yabancı dil öğrenmeyi başardı.

İzmit'te yaşayan Gamze Gazeteci'ye 2011 yılında depresyon tanısı konuldu. Bilecik Üniversitesi Turizm Rehberliği Bölümü'nden mezun olan Gamze Gazeteci'nin o günden sonra hayatı değişti.

EVDEN ÇIKMADAN KENDİNE YABANCI DİLLERE VERDİ

Turizm bölümünde okuduğu için yabancı dil bilmesi gerektiğini belirten ve depresyon tanısının ardından yıllarca evden dışarı çıkmadığını söyleyen Gamze Gazeteci, "Depresyona girdikten sonra yabancı dillere ilgim arttı. Kendi kendime 6 dil öğrendim" dedi.

HEDEFİ 20 DİL

Yabancı dil kitaplarını kaynak olarak kullandım. İngilizce, Rusça, İspanyolca, Flemenkçe, İtalyanca'yı ileri seviyede, Korece'yi ise başlangıç seviyesinde konuşabiliyorum. Hedefim 20 dil. Depresyon seviyemde azalma yaşandı. Yeteneklerimi keşfettim. Şimdi öğrencilere özel ders veriyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habertürk

Kaynak: haberinburada