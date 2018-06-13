DENİZLİSPOR İMZA ŞOVA HAZIRLANIYOR
En az 8 transfer yapmayı hedefleyen yeşil-siyahlılar, Oğuzhan, kaleci Ertuğrul, Recep Niyaz, İsmail Konuk, Leandrinho, Boye, Poepon ve Burak'la da temasları sürdürüyor.
por Toto 1'inci Ligde teknik direktör Osman Özköylü'yü takımın başına getirdikten sonra yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle transfer arayışlarına başlayan Denizlispor'un gündemi yoğun. Altınordu'dan orta saha Deniz Vural, Adana Demir'den sağ bek Erhan Kartal ve Gazişehir Gaziantep'ten sağ açık Himmet Ertürk ile prensipte anlaşma sağlayan yeşil-siyahlılar, Gençlerbirliği'nin de istediği forvet Burak Çalık'ı ikna etmeye çalışıyor.
ZİYA - AKYÜZ KALIYOR
HT Egeli'de yer alan habere göre, Yeşil-siyahlı yönetim, Karabükspor'dan eski golcüsü Brezilyalı Leandrinho'ya dönüş çağrısı yaparken, Sivasspor'dan stoper John Boye, İstanbulspor'dan sol bek Oğuzhan Berber, Boluspor'dan golcü Rydell Poepon ile kaleci Ertuğrul ve Gazişehir'den defans İsmail Konuk için temaslar sürüyor. Recep Niyaz için Rizespor'un kararı beklenirken, kurmaylar iç transferde Ziya Alkurt ile Mehmet Akyüz'ü de takımda tutmayı planlıyor.
Kaynak: haberinburada
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