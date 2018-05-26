Denizli'nin Kale İlçe Belediye Başkanı Erkan Hayla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. AK Parti'den seçilen Halya geçen sene partisinden istifa etmiş ve bağımsız olmuştu.

Denizli'nin Kale İlçe Belediye Başkanı Erkan Hayla İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti'den seçilen Hayla, geçtiğimiz yıl partisinden istifa ettiğini açıklamıştı. AK Parti Denizli İl Teşkilatı ise disipline sevk ettiği Erkan Hayla'yı partiden ihraç etmişti. Bir yıldır bağımsız belediye başkanı olarak görev yapan Erkan Hayla'nın soruşturmalar sonucunda görevden alındığı öğrenildi.

"NE YAZIK Kİ GÖREVDEN ALINDIK"

Görevden alındığına dair kararın eline ulaştığını belirten Erkan Hayla, "Karar geldi elimize ulaştı. Ne yazık ki görevden alındık. Bir basın açıklaması yapacağım" dedi.

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Kaynak: haberinburada