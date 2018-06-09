Çin Ekipleri, Gomis İçin 10 Milyon Euroyu Gözden Çıkardı
Çocuğunu Vatandaşların Su İçtiği Çeşmeye İşeten Anne, Bilecik'i Ayağa Kaldırdı
Usulsüz Sağlık Raporu İsteyen Adam İtiraz Eden Doktoru Feci Şekilde Dövdü
Babası Tarafından Kaçırılan Küçük Çocuk Annesine Kavuştu
Mohamed Salah'tan Sergio Ramos'a Cevap: Komik!
Selahattin Demirtaş'ın Eşi, Düğün Görüntüleri Paylaştı
Fen Bilgisi Öğretmeni Keşfettiği Tavuk Irkına Annesinin Adını Verdi
Siverek'te 1 Kişinin Öldüğü Kız Kaçırma Kavgası Kamerada! Ortalık Savaş Alanına Döndü
Aselsan Kıyafet Altındaki Tehlikeli Cisimleri Tespit Eden Vücut Tarayıcı Üretecek
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin İlk Transferi Saint-Etienne'den Bamba
Ünlü Basketbolcu Lebron James, Kırık Elle Oynadığını İtiraf Etti
Denize Düşen Adamı Merdiven Atarak Kurtardılar
Genç Kız, 15 Ay Boyunca Kalçasında 10 Santim Uzunluğunda Kurşun Kalem İle Yaşadı
Bağcılar'da Caddeyi İstila Eden Arılar Yoldan Geçen Vatandaşların Kabusu Oldu
Bu Fotoğraf Türkiye'de Çekildi! 250 Bin Nüfusluk İlçe Kavruluyor
Şırnak'ta Çıkan Çatışmada Yaralanan Özel Harekat Polisi Şehit Oldu
Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli, 6 Futbolcunun Gönderilmesini İstedi
Beytüşşebap'ta Terör Yüzünden Ekilemeyen Araziler Yeşillendi
5. Kattan Atlayan Genç Kızın Mucize Kurtuluşu Kamerada!
Nihat Kahveci'den Fikret Orman'a Zehir Zemberek Sözler

Denize düşen adamı merdiven atarak kurtardılar

DENİZE DÜŞEN ADAMI MERDİVEN ATARAK KURTARDILAR

Kadıköy'de sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düşen bir kişi, yüzerek ulaştığı iskelenin demirlerine tutunarak yardım bekledi.

Tarih : 09 Haziran 2018, 13:10
Puan Ver : Denize Düşen Adamı Merdiven Atarak Kurtardılar(7/10)3

Kadıköy'de sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düşen bir kişi iskelenin demirlerine tutunarak yardım bekledi. Polisin merdiven ve iple kurtarmaya çalıştığı kişi deniz polisinin gelmesiyle kurtarıldı.

KENDİ İMKANLARI İLE KIYIYA YÜZDÜ

Olay saat 10.00 sıralarında Rıhtım sahil Beşiktaş iskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre 24 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Savas, sahilde yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düştü. Kendi imkanlarıyla yüzerek Beşiktaş- Adalar İskelesi'nin kıyısına gelen Savas, bir süre denizden çıkamadı. Olayı gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri ve iskele görevlileri merdiven ve ip uzatarak kurtarmaya çalıştı. Ancak çalışmalardan sonuç alınamadı. Bir süre sonra olay yerine gelen deniz polisleri Savas'ı bulunduğu yerden kurtararak karaya çıkardı.

ISLANAN ELBİSELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ardından kuru kıyafetler getiren polisler, denize düşen kişinin üzerindeki ıslak kıyafetleri çıkarması için bir süre ikna etmeye çalıştı. Üstünü değiştiren kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Denize  Düşen  Adamı  Merdiven  Atarak  Kurtardılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER