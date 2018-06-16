Taliban İle Güvenlik Güçlerinin Bayramlaşma Töreninde İntihar Saldırısı: 20 Ölü, 16 Yaralı
Kediciklerin Seçimlerde Kimi Destekleyecekleri Belli Oldu!
Kupada Günün 3. Maçı Başladı! Peru - Danimarka
Müslüman Kaleci, Bira Markalı Maçın Adamı Ödülünü Kabul Etmedi
Erdoğan: Hayvan Haklarıyla İlgili Yaptırım Tasarısını Yeni Dönemde Yürürlüğe Koyacağız
Dünya Kupasında İlgi Odağı Messi Oldu
Askerlere Yıllarca Bomba Atan Taliban Militanları, Bu Kez Çiçek Attı!
Temmuz Ayında 19 Milyon Kişinin Maaşına Zam Yapılacak!
Video Hakem Sistemi, Bu Pozisyonu Iskaladı
Erdoğan'dan İnce'ye Köprü Cevabı: Bir Daha Ki Bayrama Hepsini Ücretsiz Yaparız
Arjantin, Daha İlk Maçta Takıldı
4 Yaşındaki Küçük Kız Bayramlaşmak İçin Gittiği Dedesinin Köyünde Kayboldu
Fenerbahçeli Neustadter: Eşcinsellik Dünyanın En Normal Şeyi
Yaşlılık Maaşı Kendisinden Habersiz Çekilen Nuriye Nene'den İnsanlık Dersi!
Bayram Tatilinde Acı Bilanço: 39 Kişi Hayatını Kaybetti, 156 Yaralı Var
Çağla, Macaristan'da Finali Göremedi
Şenol Güneş, 4 Futbolcunun Biletini Kesti: Gönderin
Denizde Mahsur Kalan 'poyraz Bebek' Ve Ailesi Ölümle Burun Burna Geldi
Fransa, Avustralya Maçında 3 Puanı Gol Çizgisi Teknolojisiyle Aldı
Cumhurbaşkanı Müjdeyi Vermişti! Dev Projenin Ayrıntıları Belli Oldu

Denizde mahsur kalan 'Poyraz bebek' ve ailesi ölümle burun burna geldi

DENİZDE MAHSUR KALAN 'POYRAZ BEBEK' VE AİLESİ ÖLÜMLE BURUN BURNA GELDİ

Antalya'da fiberle açıldıkları denizde havanın bozması sonucu bir mağaraya sığınıp mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişi kurtarıldı. Mahsur kalanlar arasında tüm Türkiye'nin mavi ışık hastalığıyla tanıdığı 3 yaşındaki Poyraz bebek ile ailesi vardı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 17:10
Puan Ver : Denizde Mahsur Kalan 'poyraz Bebek' Ve Ailesi Ölümle Burun Burna Geldi(6/10)2

Antalya'da fiberle açıldıkları denizde havanın bozması sonucu bir mağaraya sığınıp mahsur kalan 3'ü çocuk 7 kişiyi deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Mahsur kalanlar arasında tüm Türkiye'nin mavi ışık hastalığıyla tanıdığı 3 yaşındaki Poyraz bebek ile ailesinin olduğu görüldü.

TEKNE SU ALINCA 7 KİŞİ FALEZLERDEKİ MAĞARAYA GİRDİ

Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Baba Burnu önünde meydana gelen olayda, Servet-Zeliha Ergün, çocukları Poyraz ve Hilal Ergün ailesi ile aralarında bir çocuğun olduğu Mustafa, İsmail ve Talha Kalkaya ailesi gezinti yapmak için denize açıldı. Bir süre sonra havanın fırtınaya dönüşmesi ve yağmurun başlamasıyla 7 kişi polisten yardım istedi. Teknenin su almasıyla paniğe kapılan 7 kişi falezlerdeki küçük bir mağaraya girdi.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDILAR

Burada kayalık alana çıkan 7 kişi polisin kendilerini kurtarmasını bekledi. Kısa süre olay yerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri botlarla geldi. Denizin dalgalı olması nedeniyle zor anlar yaşayan ekipler birer birer önce çocukları, sonra kadınları, en son da erkekleri başarılı bir şekilde kurtardı. Kurtarılan 7 kişi botlarla Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Tekne de limana çekildi.

POYRAZ BEBEK KORKTU

Limana getirilen 2 aile tekneden indirildi. 7 kişiden 3'ü çocuk olan ailede, tüm Türkiye tarafından 'mavi ışık' hastalığı ile tanınan 3 yaşındaki Poyraz bebeğin de olduğu gözlendi. Deniz polisi tarafından kucağına alınan Poyraz bebek ile kendisiyle aynı yaşlardaki başka bir çocuğun oldukça korktuğu ve ağladığı gözlendi. Polis tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, mahsur kalan 2 aileye limanda ilk müdahaleyi yaptı. 7 kişinin de sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MAVİ IŞIK HATALIĞINA YAKALANMIŞTI

Tüm Türkiye Poyraz'ı 'mavi ışık' hastalığı ile tanıdı. Poyraz'ın babasının, oğlunu yaşatmak için verdiği mücadele ise herkesi duygulandırmıştı. Önce oğlunun hayatta kalması için ihtiyacı olan ama maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadığı özel cihazı sanayide ucuza yaptırmak için uğraştı, sonra oğluna karaciğer bağışı yapabilmek için 4 ayda 20 kilo verdi ve son olarak karaciğerinden bağış yaparak oğlunu hayatta tutunmayı başarmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Denizde  Mahsur  Kalan    Poyraz  Bebek    Ve  Ailesi  Ölümle  Burun  
Burna  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER