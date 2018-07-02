İstanbul Kartal sahilde eşi ve çocuğuyla birlikte denize açıldıktan sonra kaybolan Serkan Kuloğlu'nun cansız bedeni bulundu.

TEKNEYİ TAMİR ETMEK İÇİN SUYA GİRMİŞTİ

Kuloğlu, su alan tekneyi tamir etmek için denize atlamış, kısa bir süre sonra gözden kaybolmuştu. Kuloğlu'nun arama çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren devam ediyordu.

BABASI HASTANEDEN ÇIKIP GELMİŞTİ

Kalp rahatsızlığından hastanede tedavi görmekteyden oğlunun denizde kaybolduğu haberini alarak yakınlarıyla olay yerine gelen babası Turgay Kuloğlu, sahilde oğlunun bulunmasını bekliyordu. Turgay Kuloğlu, "Dün 4'de haberim oldu. Saat 4'den beri buradayım. Milletimiz nerede, devletimiz nerede? Gelsin çocuğumu bulsun. Ben dayanamıyorum, kalp hastasıyım" demişti. Turgay Kuloğlu, kontrol amacıyla yeniden hastaneye götürüldü.

Kaynak: haberinburada