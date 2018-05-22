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Denizbank'ın satışı tamamlandı!

DENİZBANK'IN SATIŞI TAMAMLANDI!

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka Emirates NBD, Denizbank'ı 3,2 milyar dolara Sberbank'tan aldığını açıkladı. İki banka Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesi konusunda anlaştı.

Tarih : 22 Mayıs 2018, 09:40
Puan Ver : Denizbank'ın Satışı Tamamlandı!(8/10)5


Emiartes NBD Denizbank'ı Sberbank'tan 3,2 milyar dolara satın aldı. İki banka, Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin satışı için anlaşma sağladı.



3,2 MİLYAR DOLARA SATIN ALDI



Bloomberg'in haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli banka Emirates NBD, Denizbank'ı 3,2 milyar dolara Sberbank'tan aldı.



Denizbank CEO'su Hakan Ateş, 15 Mayıs'ta düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, bankanın satış sürecinin Mayıs ayında sonuçlanacağını umduğunu söyledi ve "Denizbank güzel bir varlık; çok rahat ve güzel günlerden geçmiyoruz... kurun geldiği seviye satış sürecini ne kolaylaştırdı ne zorlaştırdı" dedi



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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