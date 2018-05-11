Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı, yayımladığı bir ilan ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevlendirmek üzere çeşitli sınıflarda Muvazzaf Astsubay alımı yapacağını ilan etti.

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DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'NA ASTSUBAY ALIMI YAPILACAK

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Muvazzaf Astsubay alım ilanında, Muharip Sınıflar ve Yardımcı Sınıflar olmak üzere iki ayrı sınıftan astsubay alımı yapılacağı açıklandı. Muharip Sınıflar pozisyonlarına, Seyir, Motorcu, Yara Savunma, Uçak Bakım, Mekanik Sistamler ve Aviypnik Sistemlerden alım yapılacağı ilan edilirken Yardımcı Sınıflarda sadece İdari bölümden alım yapılacağı bildirildi. Söz konusu Muvazzaf Astsubay alım ilanına önlisans ve lisans düzeyinden ve ilgili bölümlerden mezun olan adaylar başvuru yapabilecekler.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Geçerli Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP93 Ön Lisans/ KPSSP3 Lisans Puanı (son iki yılın en yüksek notu baz alınacaktır)" asgari 60 olanlar (Lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puanı esas alınacaktır.), En az iki yıl ve daha fazla süreli TABLO-1'de yer alan yüksekokul/fakülte bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar, Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.), Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO1'de yer alan en az iki yıl ve daha fazla süreli yüksekokul/fakülte bitirenler başvurabileceklerdir.

BAŞVURU KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Sivil okullardan herhangi bir nedenle çıkarılmamış, askerî okullardan herhangi bir nedenle çıkmış veya çıkarılmamış olmak, Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak, Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almak, Tutum ve davranışları ile yasadışı siyasî, yıkıcı, irticaî, bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş, bu gibi faaliyetlerde bulunmamış olmak, Herhangi bir kadın veya erkekle nikâhsız yaşamamak, Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlakî nedenlerle çıkarılmamış olmak, Yapılacak sınavlarda başarılı olmak, Hakkında yedek subay olamaz kararı bulunmamak.

YAŞ ŞARTI

01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla 2 yıl süreli yüksek öğretimi bitirenler için 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1993 ve daha sonraki doğumlular) olmak, 4 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenler için 27 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1991 ve daha sonraki doğumlular) olmak.

EĞİTİM ŞARTI

Başvuru Kılavuzunda yer alan en az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte bölümlerinden mezun olmuş olmak, Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az 2 yıl süreli yüksekokul/fakülte programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak.

BAŞVURU SÜRECİ

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan Muvazzaf Astsubay alım ilanına başvuru yapacak adaylar, başvurularını 31 Mayıs 2018 (saat 23.59'a kadar) tarihine kadar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Kaynak: haberinburada