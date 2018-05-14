DENİZ KENARINDA ŞOK! KIYIYA 4 ERKEK CESEDİ VURDU
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Karpaz bölgesinde sahile, yaşları 25 ile 30 yaşları arasında olan 4 erkek cesedi vurdu. Cesetlerin Suriyeli göçmenlere ait olduğu sanılıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Karpaz bölgesinde sahile, yaşları 25 ile 30 yaşları arasında olan 4 erkek cesedi vurdu. Cesetlerin Suriyeli göçmenlere ait olduğu üzerinde duruluyor.
CESETLER EN AZ 1 HAFTALIK
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün ve bugün sabahın erken saatlerinde kıyıya 4 erkek cesedinin vurması üzerine harekete geçti. Ekipler, daha fazla ceset olabileceği düşüncesiyle denizde çalışma başlattı. Cesetler üzerinde yapılan incelemelerde, ölümlerin yaklaşık bir hafta önce meydana geldiği belirlendi.
MERSİN'DEN YOLA ÇIKTIKLARI SANILIYOR
Mersin üzerinden yola çıktığı sanılan göçmenlerin hangi tarafa gittikleri belirlenemedi. Suriyeli göçmenlere ait olduğu sanılan cesetler, Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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