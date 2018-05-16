CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın başka bir hastaneye nakledildiği, detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlandığı belirtilirken genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan en son açıklamada genel sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklama şöyle;

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmekte olan Sayın Deniz Baykal, 16 Mayıs 2018 tarihinde Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesine nakledilmiştir.

Bundan sonraki tedavisi ile ilgili olarak Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesinde uzman hekimler tarafından ilk muayenesi yapılan Baykal için detaylı fizik tedavi ve rehabilitasyon programı planlanmıştır.

İzlenecek tıbbi süreç ve alınan güvenlik tedbirleri hakkında hasta yakınları bilgilendirilmiştir.

Sayın Baykal'ın genel sağlık durumu iyidir.

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Kaynak: haberinburada