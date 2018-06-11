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Deniz Akkaya'nın Cesur Pozu Olay Yarattı

DENİZ AKKAYA'NIN CESUR POZU OLAY YARATTI

Manken Deniz Akkaya, Antalya'da bir otelde çekildiği fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Akkaya'nın cesur pozunu takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

Tarih : 11 Haziran 2018, 00:00
Puan Ver : Deniz Akkaya'nın Cesur Pozu Olay Yarattı(5/10)1

Ünlü manken Deniz Akkaya'nın Istagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerinin diline düştü.Ten rengi cesur bikinisiyle kameraya poz veren Akkaya'yı takipçileri yorum yağmuruna tuttu.

TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

Bazı takipçileri Akkaya'ya bari ramazanda yapma şeklinde mesajlar atarken bazıları ise Akkaya'nın cesur pozunu beğendiğini belirtti.

İşte Deniz Akkaya'nın cesur pozu;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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