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Deney İçin Grip Oteli'nde Kalıp Hasta Olanlara 16 Bin Lira Verecekler

DENEY İÇİN GRİP OTELİ'NDE KALIP HASTA OLANLARA 16 BİN LİRA VERECEKLER

ABD'de aşıların ne kadar etkili olduğunu araştırmak isteyen bilim insanları, 16 bin lira karşılığında 10 gün boyunca Grip Oteli'nde konaklayacak gönüllüler arıyor.  

Tarih : 11 Haziran 2018, 16:40
Puan Ver : Deney İçin Grip Oteli'nde Kalıp Hasta Olanlara 16 Bin Lira Verecekler(10/10)6

ABD'nin Missouri eyaletinde Saint Louis Üniversitesinden bilim insanları, grip aşılarının etkisi hakkında daha kapsamlı araştırma yapabilmek için "Uzun Kalım Araştırma Birimi", diğer adıyla Grip Oteli'ni kurdu.

KONAKLAYANLAR BİLEREK GRİBE YAKALANACAK

Otel, bilerek isteyerek gribe yakalanacak gönüllülere ev sahipliği yapacak. Önceden aşı ya da placebo yapılacak katılımcılar, daha sonra virüslere maruz bırakılacak.

10 GÜN İÇİN 16 BİN LİRA ALACAKLAR

Konaklama ve yol masrafları için 3 bin 500 dolar (15 bin 800 TL) ödeme yapılacak gönüllüler, 10 gün boyunca otelde karantina altında takip edilecek.

Standart otel özelliklerine sahip tesiste, gönüllülerle ilgilenecek hemşireler de bulunacak. Bilim adamları, Grip Oteli'ndeki ilk çalışmayı altı ay içinde yapmayı planlıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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