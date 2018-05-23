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Denetimler başladı! UBER sürücülerine ve yolculara ceza yağdı

DENETİMLER BAŞLADI! UBER SÜRÜCÜLERİNE VE YOLCULARA CEZA YAĞDI

İstanbul'da son dönemlerde yaşanan UBER-taksi kavgalarının ardından trafik ekipleri geniş kapsamlı denetim başlattı. Polis ekipleri, UBER sürücülerine ve yolculara ceza yağdırdı.

Tarih : 23 Mayıs 2018, 18:30
Puan Ver : Denetimler Başladı! Uber Sürücülerine Ve Yolculara Ceza Yağdı(7/10)3

İstanbul'da son günlerde yaşanan taksici-UBER gerilimlerinin ardından Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Etiler'de UBER denetimi yaptı. Denetimde polis ekipleri, UBER sürücülerine ve yolculara ceza yağdırdı.

BAŞLATILAN DENETİMLERDE UBER ARAÇLARINA CEZA YAĞDI

İstanbul'un çeşitli noktalarında son günlerde artan taksici-UBER gerilimlerinin ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, birçok noktada UBER'e yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim kapsamında ekipler, saat 14.00 sıralarında Beşiktaş Etiler'de denetime başladı.

Nispetiye Caddesi üzerinde denetimi gerçekleştiren ekipler, çok sayıda aracı durdurdu. UBER aracı olduğu tespit edilen araçların ise belgeleri kontrol edilerek UBER aracı olup olmadıkları soruldu. UBER aracı olduklarını ifade eden sürücülere ise cezai işlem uygulandı.

HEM SÜRÜCÜLERE HEM YOLCULARA CEZA KESİLDİ

Belgeleri kontrol eden ekipler, "İlgili belediyeden izin ruhsatı almaksızın, belediye sınırları dahilinde ticari amaçlı yol taşımak" suçundan ilk kez yakalanan sürücülere 3 bin 8 lira ceza, birkaç kez yakalanan sürücülere ise 5 bin 14 lira ceza kesti. UBER kullanan yolculara ise, "Ayırıcı işareti bulunmayan ve ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak" suçundan 334 lira ceza kesildi.

"CEZA BANA KESİLİYOR AMA UBER'İN AVUKATI İPTAL EDİYOR"

Ceza kesilen UBER sürücüsü Emre Çalışkan, "Yolcum olmadığı için sanırım ceza yemeyeceğim. Cezayı UBER'in avukatları mahkeme yoluyla iptal ediyor. İptal edilmeyen cezaları da UBER karşılıyor diye biliyoruz. Sürücü belgesi puanım etkilenmiyor ama vergi borcu olarak çıkıyor" dedi.

Diğer bir UBER sürücüsü de, "Ellerinden öper bu 3'üncü cezam. 5 bin lira ceza alacağım, ceza bana kesiliyor ama ben ödemiyorum. Nasıl ödendiği ise bizde kalsın" ifadelerini kullandı. Öte yandan, denetimlerin daha da sıklaştırılarak süreceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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