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Demirtaş'tan Suruç açıklaması: Hiçbir şey insan canından kıymetli değil

DEMİRTAŞ'TAN SURUÇ AÇIKLAMASI: HİÇBİR ŞEY İNSAN CANINDAN KIYMETLİ DEĞİL

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Suruç'taki saldırıyla ilgili olarak "provokasyonlara gelmeme" çağrısı yaparken hiçbir şeyin insan hayatından daha kıymetli olamayacağını belirtti.

Tarih : 15 Haziran 2018, 14:50
Puan Ver : Demirtaş'tan Suruç Açıklaması: Hiçbir Şey İnsan Canından Kıymetli Değil(9/10)5

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, dün Şanlıurfa Suruç'ta meydana gelen olayla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Demirtaş, "Yurttaşlarımız provokasyonlara gelmemeli, serinkanlılıklarını korumalıdır. Seçimlere baskı, şiddet ve kan bulaştırmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmalısınız. Hiçbir şey, insan canından daha kıymetli olamaz" dedi.

DEMİRTAŞ'TAN SOĞUKKANLILIK MESAJI

Tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş da konu hakkında Twitter'dan bir açıklama yaptı. Demirtaş, şunları yazdı:

"Suruç'ta yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Yaşananlar çok vahimdir. Etkili bir soruşturmayla, gerçekler mutlaka açığa çıkarılmalıdır.

Yurttaşlarımız provokasyonlara gelmemeli, serinkanlılıklarını korumalıdır. Seçimlere baskı, şiddet ve kan bulaştırmaya çalışanların heveslerini kursaklarında bırakmalısınız. Hiçbir şey, insan canından daha kıymetli olamaz."

SALDIRIDA 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Suruç'ta seçim çalışması yapan AK Partililere, ziyaret etmek istedikleri esnaf tepki gösterince başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silah, bıçak ve sopaların kullanıldığı olaylar sırasında Şanlıurfa Valiliği'nin açıklamasına göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi de yaralandı. Türkiye Tabipler Birliği'nin açıklamasına göre de hayatını kaybeden 3 kişiden 2'sinin ölümü hastane içerisinde gerçekleşti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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