HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, "Dünya Kupasında benim moreli sıfır sıfır sıfır. Arjantin dün akşam 3 tane yedi. Zaten enflasyonları olmuş yüzde 300, bu da yapılır mı Allah aşkına? Zalım Hırvatlar" dedi.