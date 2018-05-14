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Demirtaş'ın tahliyesi için dilekçe hazır, mahkemeye sunulacak

DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ İÇİN DİLEKÇE HAZIR, MAHKEMEYE SUNULACAK

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin eşit seçim yarışı yapamadığı gerekçesiyle tahliyesini istiyor. Dilekçe yarın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine sunulacak.

Tarih : 14 Mayıs 2018, 17:10
Puan Ver : Demirtaş'ın Tahliyesi İçin Dilekçe Hazır, Mahkemeye Sunulacak(8/10)4

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, yarın Ankara Adliyesi'nde tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliyesi için başvuru yapacak.

ADAYLIĞI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının, tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yarın Ankara Adliyesi'nde tahliye talebinde bulanacağı öğrenildi. Avukatlar sabah saat 10'da adliye de başvuruda bulunacak.

"EŞİT KAMPANYA DİYECEKLER"

Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yapılacak başvuru da avukatların, tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanı sıra Demirtaş'ın, 24 Haziran'da yapılacak baskın seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesini isteyecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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