HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, yarın Ankara Adliyesi'nde tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliyesi için başvuru yapacak.

ADAYLIĞI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının, tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yarın Ankara Adliyesi'nde tahliye talebinde bulanacağı öğrenildi. Avukatlar sabah saat 10'da adliye de başvuruda bulunacak.

"EŞİT KAMPANYA DİYECEKLER"

Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yapılacak başvuru da avukatların, tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanı sıra Demirtaş'ın, 24 Haziran'da yapılacak baskın seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesini isteyecek.

Kaynak: haberinburada