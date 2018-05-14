DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ İÇİN DİLEKÇE HAZIR, MAHKEMEYE SUNULACAK
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, müvekkillerinin eşit seçim yarışı yapamadığı gerekçesiyle tahliyesini istiyor. Dilekçe yarın Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine sunulacak.
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatları, yarın Ankara Adliyesi'nde tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne tahliyesi için başvuru yapacak.
ADAYLIĞI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) cumhurbaşkanlığı seçimi kesin aday listesinin Resmi Gazete'de yayımlamasının ardından Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın avukatlarının, tutuklu yargılandığı Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne yarın Ankara Adliyesi'nde tahliye talebinde bulanacağı öğrenildi. Avukatlar sabah saat 10'da adliye de başvuruda bulunacak.
"EŞİT KAMPANYA DİYECEKLER"
Hakkında açılan dava nedeniyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için yapılacak başvuru da avukatların, tahliye dilekçesinde, şimdiye kadar sundukları gerekçelerin yanı sıra Demirtaş'ın, 24 Haziran'da yapılacak baskın seçimde cumhurbaşkanı adayı olduğunu, diğer adaylarla eşit ve adil seçim kampanyası yapması için tahliye edilmesini isteyecek.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Ünlü Deprem Bilimciden Marmara İçin Korkutan Uyarı
- Erzurum'da Feci Kaza! 2 Araç Kafa Kafaya Çarpıştı: 5 Ölü
- Kara Kuvvetlerinde Fetö Soruşturması! 72 Albay Hakkında Gözaltı Kararı
- Erdoğan'dan Abd'ye Kudüs Tepkisi: Rolünü Kaybetti!
- Şaibeli Seçimler Sonrası Kerkük'te Türkmenlerin Ardından Araplar Da Eylemlere Başladı!
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Filistin'de Katliam Yapan İsrail'e Trump'tan Övgü Geldi: İsrail İçin Harika Bir Gün
- Sinemada Anne İle Küçük Kızını Aynı Anda Taciz Eden Sapık İş Adamı Kameralara Yakalandı
- Lakabı, Altın Kollu Adam! Sadece Kan Bağışlayarak 2,4 Milyon Bebeğin Hayatını Kurtardı
- Öğretmenler Odasında Öz Kızını Kemerle Dövdü, Kimse Müdahale Etmedi
- Leylek Aç Leoparın Elinden Saliselerle Kurtuldu, Nefes Kesici Anlar Böyle Görüntülendi
Bu Haberle İlgili Yorumlar