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Demirtaş'ın adaylığı düşüyor mu? YSK'ya dilekçe verildi

DEMİRTAŞ'IN ADAYLIĞI DÜŞÜYOR MU? YSK'YA DİLEKÇE VERİLDİ

YSK, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının iptaline yönelik itiraz başvurusuna olumsuz cevap verdi.

Tarih : 11 Mayıs 2018, 18:40
Puan Ver : Demirtaş'ın Adaylığı Düşüyor Mu? Ysk'ya Dilekçe Verildi(6/10)2

HDP'nin tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın adaylığının iptal edilmesi için YSK'ya başvuru yapıldı.

YSK'YA BAŞVURDU

24 Haziran erken seçiminde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı olan ve 5 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın adaylığının iptal edilmesi için Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım'ın YSK'ya başvuru yaptığı ortaya çıktı.

DEMİRTAŞ'IN KADİL'DEKİ FOTOĞRAFLARINI DİLEKÇEYE EKLEDİ

Yalım'ın YSK'ya verdiği dilekçede, Demirtaş'ın Kandil'de çekilmiş fotoğrafının eklendiği belirtildi.

Yalım dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Kandil Dağı'nda eli kanlı PKK'lı teröristler ile çektirdiği fotoğraf. Demirtaş için başka bir şey söylemeye gerek var mı? Teröristler ile fotoğraf çektiren Demirtaş Cumhurbaşkanlığına nasıl aday olur? Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığının iptal edilmesini arz ederim.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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