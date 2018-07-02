Eşinin Gözleri Önünde Denizde Kaybolan Genç Adamı Arama Çalışmaları Devam Ediyor
Kerime Teyzenin Su İçme Hasreti 23 Yıl Sonra Son Buldu
Demet, Bakan'ın Makamına Kadar Çıktı, Minik Eylül İçin İsteğini İletti
Bakanlık,Bir Haftada Etkisiz Hale Getirilen Terörist Sayısını Açıkladı
Big Bang Theory'nin Güzel Yıldızı, 7 Aylık Aşkıyla Evlendi
Galatasaraylı Eren, Süper Lig Ekibine Gidiyor
Turnuvaya Veda Eden Arjantin'de Sular Durulmuyor: Sampaoli İstifa Etti!
Tsk'da Pilot Açığı İçin Seferberlik!
'minik Eylül İstismar Edildi' İddiasına Bakan'dan İlk Yorum
Artık Karınıza, Eski Sevgilinizden Söz Ederken Dikkat Edin
Fabrikadan Yayılan Kötü Koku, Halkı İsyan Ettirdi!
Son Dakika! Seçim İtirazları Çarşamba 17.00'ye Kadar Devam Edecek
Vatandaşlar, Kışın Üzerinde Atlı Kızakların Koştuğu Göle Akın Ediyor
Yerele Odaklanan Bahçeli Cebinde Seçim Sayacı Taşıyor
Pkk'ya Ağır Darbe! Örgütün Kritik İsmi Öldürüldü
Fırın Yangınında Can Veren İşçinin Ailesi Sinir Krizi Geçirdi
Aynı Aileden 11 Kişinin Cesedi Evlerinin Tavanına Asılı Halde Bulundu!
Kara Kuvvetlerinde Fetö'cü Askerlere Sabah Baskını!
Yeni Hükümet Sisteminin Detayları Belli Oldu!
İncirlik Tartışmalarına 1 Numara Noktayı Koydu!

Demet, Bakan'ın makamına kadar çıktı, minik Eylül için isteğini iletti

DEMET, BAKAN'IN MAKAMINA KADAR ÇIKTI, MİNİK EYLÜL İÇİN İSTEĞİNİ İLETTİ

8 yaşındaki Eylül'ün cinsel istismardan sonra işkence yapılarak öldürülmesinin ardından Adalet Bakalığı'yla görüştüğünü söyleyen Demet Akalın, "İdam gelsin, hadım sizin bildiğiniz gibi olmayacak" dedi.

Tarih : 02 Temmuz 2018, 11:50
Puan Ver : Demet, Bakan'ın Makamına Kadar Çıktı, Minik Eylül İçin İsteğini İletti(8/10)4

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi. Akalın, minik Eylül ile ilgili sorular üzerine, "Adalet Bakanı ile görüştüm ve idamın gelmesinden yanayım. Yoksa bu soysuzlar durmayacak" dedi.

"ADALET BAKANLIĞINA GİTTİM, İDAMIN GELMESİNDEN YANAYIM"

İsyan bayrağını çektiğini ifade eden Demet Akalın, Ankara'da 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok sinirlendiğini söyledi. Artık bu duruma dur deme zamanının geldiğini ifade eden ünlü sanatçı, "Ben bunun için Adalet Bakanlığına gittim. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizi hemen makamına kabul etti. Bütün danışmanlarını çağırdı. Bize saatlerce izah ettiler. Hangi yasanın üstünde çalıştıklarını anlattılar. Ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım mümkün olduğu kadar hatırlatıyoruz. Tabii anne olanlar daha duyarlı oluyor. Ben kesinlikle idamın gelmesinden yanayım. Çünkü bu soysuzlar başka türlü durmayacak. Yani kesinlikle bir caydırıcı ceza olması gerekiyor.

"HADIM ETME SİZİN BİLDİĞİNİZ GİBİ OLMAYACAK"

Bir çocuğa yaklaştığı zaman, 'ben bunun sonucunda darağacına giderim aman' deyip korkması lazım. Başka türlü baş edilemeyecek herhalde. Ben idamdan yanayım. Çünkü Bakanımızın danışmanları bana anlattı. Hadım etme, sizin bildiğiniz hadım gibi olmayacak. Kısa süreli ve sadece ilaç etkisi olan bir şey. Hadım etmek bence çözüm değil. Asla çözüm değil" dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Demet  Bakan  In  Makamına  Kadar  Çıktı  Minik  Eylül  İçin  İsteğini  İletti  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER