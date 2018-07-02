DEMET, BAKAN'IN MAKAMINA KADAR ÇIKTI, MİNİK EYLÜL İÇİN İSTEĞİNİ İLETTİ
8 yaşındaki Eylül'ün cinsel istismardan sonra işkence yapılarak öldürülmesinin ardından Adalet Bakalığı'yla görüştüğünü söyleyen Demet Akalın, "İdam gelsin, hadım sizin bildiğiniz gibi olmayacak" dedi.
Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, çocuklara yönelik cinsel istismarda hadımın çözüm olmadığını, idamın gelmesi gerektiğini söyledi. Akalın, minik Eylül ile ilgili sorular üzerine, "Adalet Bakanı ile görüştüm ve idamın gelmesinden yanayım. Yoksa bu soysuzlar durmayacak" dedi.
"ADALET BAKANLIĞINA GİTTİM, İDAMIN GELMESİNDEN YANAYIM"
İsyan bayrağını çektiğini ifade eden Demet Akalın, Ankara'da 22 Haziran günü kaybolan ve aramalar sonucunda cesedi bulunan Eylül Yağlıkara olayına çok sinirlendiğini söyledi. Artık bu duruma dur deme zamanının geldiğini ifade eden ünlü sanatçı, "Ben bunun için Adalet Bakanlığına gittim. Sağ olsun Sayın Bakanımız bizi hemen makamına kabul etti. Bütün danışmanlarını çağırdı. Bize saatlerce izah ettiler. Hangi yasanın üstünde çalıştıklarını anlattılar. Ben ve diğer sanatçı arkadaşlarım mümkün olduğu kadar hatırlatıyoruz. Tabii anne olanlar daha duyarlı oluyor. Ben kesinlikle idamın gelmesinden yanayım. Çünkü bu soysuzlar başka türlü durmayacak. Yani kesinlikle bir caydırıcı ceza olması gerekiyor.
"HADIM ETME SİZİN BİLDİĞİNİZ GİBİ OLMAYACAK"
Bir çocuğa yaklaştığı zaman, 'ben bunun sonucunda darağacına giderim aman' deyip korkması lazım. Başka türlü baş edilemeyecek herhalde. Ben idamdan yanayım. Çünkü Bakanımızın danışmanları bana anlattı. Hadım etme, sizin bildiğiniz hadım gibi olmayacak. Kısa süreli ve sadece ilaç etkisi olan bir şey. Hadım etmek bence çözüm değil. Asla çözüm değil" dedi.
Kaynak: haberinburada
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