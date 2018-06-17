DEMET AKALIN VANTİLATÖRÜN AZİZLİĞİNE UĞRADI
Şarkıcı Demet Akalın, Kemer'deki konseri sırasında sahne önünde çalışan vantilatörlerin uçuşturduğu kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı.
Antalya'nın Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir gece kulübünde Ramazan Bayramı etkinlikleri kapsamında Demet Akalın konser verdi. Yaklaşık 3 bin kişinin izlediği açık hava konserinde sahneye çıkan Demet Akalın, kendisini dinlemeye gelenlerin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Akalın, konseri sırasında sahne önünde çalışan vantilatörlerin uçuşturduğu kıyafeti yüzünden zor anlar yaşadı
VANTİLATÖR YÜZÜNDEN ZOR ANLAR YAŞADI
Akalın, konseri öncesi yerli ve yabancı turistler DJ performans ve go- go dansçılarının şovlarıyla eğlendi. Çoğunluğu yerli tatilcilerden oluşan hayranlarının karşısına çıkan Demet Akalın, dansçılarının da eşlik ettiği yaklaşık 1 saatlik konserinde sevilen parçalarını seslendirdi. Demet Akalın, konseri sırasında sahne önünde çalışan vantilatörlerin uçuşturduğu kıyafetinin yüzüne gelmesi nedeniyle sıkıntı yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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