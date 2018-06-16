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Demba Ba, eski kulübüne resmen geri döndü

DEMBA BA, ESKİ KULÜBÜNE RESMEN GERİ DÖNDÜ

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua, geçen sezon Göztepe forması giyen Senegalli golcü Demba Ba'yı transfer etti.

Tarih : 16 Haziran 2018, 01:40
Puan Ver : Demba Ba, Eski Kulübüne Resmen Geri Döndü(5/10)1

Senegalli golcünün eski takımı Shanghai Shenhua'ya transferi resmen duyuruldu.

"697 GÜN SONRA TEKRAR HOŞ GELDİN"

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Senegalli golcü futbolcu Demba Ba'yı transfer etti. Demba Ba sağlık kontrolünden geçti ve eski takımı Shanghai Shenhua ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce de Çin ekibinin formasını giyen tecübeli futbolcunun transferi, "697 gün sonra tekrar hoş geldin Demba Ba" ifadesi kullanılarak kamuoyuna duyuruldu.

SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE FORMASI GİYMİŞTİ

Profesyonel futbol hayatına Fransa'nın Rouen ekibinde başlayan Demba Ba, Belçika'da Mouscron, Almanya'da Hoffenheim, İngiltere'de West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları giydi.

GEÇEN SEZON GÖZTEPE'DE 13 MAÇTA 7 GOL ATTI

Daha sonra Beşiktaş'la anlaşan 33 yaşındaki golcü, 2015-2016 sezonunda Shanghaa Shenhua'ya imza attı. Sonrasında yarım sezon için Beşiktaş'a kiralık olarak dönen Demba Ba, geçen sezonun ikinci devresinde görev yaptığı Göztepe'de ise 13 maçta 7 gol attı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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