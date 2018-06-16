DEMBA BA, ESKİ KULÜBÜNE RESMEN GERİ DÖNDÜ
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua, geçen sezon Göztepe forması giyen Senegalli golcü Demba Ba'yı transfer etti.
Senegalli golcünün eski takımı Shanghai Shenhua'ya transferi resmen duyuruldu.
"697 GÜN SONRA TEKRAR HOŞ GELDİN"
Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua, geçen sezon Göztepe'de forma giyen Senegalli golcü futbolcu Demba Ba'yı transfer etti. Demba Ba sağlık kontrolünden geçti ve eski takımı Shanghai Shenhua ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Daha önce de Çin ekibinin formasını giyen tecübeli futbolcunun transferi, "697 gün sonra tekrar hoş geldin Demba Ba" ifadesi kullanılarak kamuoyuna duyuruldu.
SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE FORMASI GİYMİŞTİ
Profesyonel futbol hayatına Fransa'nın Rouen ekibinde başlayan Demba Ba, Belçika'da Mouscron, Almanya'da Hoffenheim, İngiltere'de West Ham United, Newcastle United ve Chelsea formaları giydi.
GEÇEN SEZON GÖZTEPE'DE 13 MAÇTA 7 GOL ATTI
Daha sonra Beşiktaş'la anlaşan 33 yaşındaki golcü, 2015-2016 sezonunda Shanghaa Shenhua'ya imza attı. Sonrasında yarım sezon için Beşiktaş'a kiralık olarak dönen Demba Ba, geçen sezonun ikinci devresinde görev yaptığı Göztepe'de ise 13 maçta 7 gol attı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- 31 Yıl Önce Yol Kenarında Bulunan Esrarengiz Cesedin Sırrı Çözüldü
- Sevgilisini Başka Biriyle Öpüşürken Yakalayan Gencin İntikamı Fena Oldu
- Kuantum Sayesinde Süper Güvenli Ve Hızlı İnternet Geliyor
- Sarhoş Alman Mutfakta Dengesini Kaybedince Tavanın Sapı Gözüne Saplandı
- Einstein'ın Seyahat Günlüklerindeki Irkçı İfadeler Gün Yüzüne Çıktı
Bu Haberle İlgili Yorumlar