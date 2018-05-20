Göztepe ile sözleşmesi sona eren Senegalli golcü Demba Ba, Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Kısa süre içinde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem olacak." dedi.

Göztepe ile sözleşmesi sona eren Senegalli golcü Demba Ba, bu hafta içinde Beşiktaşlı yöneticilerle görüşeceğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ'TA TEKAR OYNAMAK GÜZEL OLUR"

NTV'ye özel açıklama yapan Demba Ba, "Kısa süre içinde Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir görüşmem olacak. Beşiktaş'ta tekrar oynamak güzel olur ama transferim için bir şey söyleyemem. Neler olacağını zaman gösterecek." ifadelerini kullandı.

GÖZTEPE'DE 13 MAÇTA 7 GOL ATTI

Sezonun ikinci yarısında Göztepe'de kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki futbolcu, görev yaptığı 13 maçta 7 gol attı.

Kaynak: haberinburada