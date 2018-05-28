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DELİ DANA HASTALIKLI ETLERİ Mİ YEDİK! BAKAN'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ


Deli dana hastalıklı etleri mi yedik! Bakan'dan ilk açıklama geldi
Tarih : 28 Mayıs 2018, 20:00
Puan Ver : Deli Dana Hastalıklı Etleri Mi Yedik! Bakan'dan İlk Açıklama Geldi(10/10)6

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Bazı gazetelere bakıyorum, 2011 yılında şüpheli hastalıklı et getirmişler' diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar. 2011 haberlerini manşetten veriyorsunuz. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun" dedi.

BAKAN, "HAYVAN BORSASI"NIN İMZA TÖRENİNE KATILDI

Fakıbaba, Şanlıurfa Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının birlikte hazırladığı "Hayvan Borsası" projesinin imza töreninde yaptığı konuşmada, 81 ile hizmet edildiği gibi Şanlıurfa'ya da güzel hizmetler kazandırdıklarını söyledi.

"2011'İN HABERİNİ BUGÜNMÜŞ GİBİ ANLATIYORLAR"

Fakıbaba, AK Parti'nin hizmet partisi olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bazı gazetelere bakıyorum, 2011 yılında şüpheli hastalıklı et getirmişler' diyorlar. Dar gelirli kardeşlerim o eti almasın diye hastalık bahane ediyorlar. Allah var, siz AK Parti'yi veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını vurmak için 2011 haberini bugünmüş gibi vatandaşa anlatıyorsunuz. İnsan biraz vicdanen rahatsız olmaz mı, bu nasıl bir olaydır?

"ETLERİ BEN YİYORUM, BÜTÜN VATANDAŞLAR RAHAT OLSUN"

Bırakın garibanlar et yesin 29 liraya. Siz daha önce iktidar olmadınız mı, niye fakir fukarayı düşünmediniz, niye dar gelirlileri düşünmediniz? Hala kalkmışsınız fakir fukara, gerçekten dar gelirli vatandaşım et almaması için ona göz koymuşsunuz. 2011 haberlerini manşetten veriyorsunuz. Etleri ben yiyorum, o etleri alıyorum. Onun için bütün vatandaşlarım çok rahat olsun. Biz bir çığır açmışız ve bu çığır Allah'ın izniyle devam edecek. Bizim adımız Adalet ve Kalkınma Partisidir, hizmet partisidir. Öyle lafla değil, şovla değil, biz işle dualar alıyoruz."

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Kaynak: haberinburada



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