Cem Yılmaz ve sevgilisi Defne Samyeli, Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Çift, geçtiğimiz yıl, komedyenin 9 milyon TL'ye satın aldığı Samatya adlı teknesinde, objektiflere takıldı.

"YETER Kİ SEN SEV BENİ"

Cennet Koyu'na demir atan teknenin üst kısmında müzik eşliğinde sohbet eden ikiliden Samyeli, bir ara Yılmaz'ın omzuna kafasını koydu. Sevgilisinin alnını öperek karşılık veren komedyenin keyifli hali dikkat çekti. Sevgililer'Yeter Ki Sen Sev Beni' adlı şarkıyı dinleyerek romantik dakikalar geçirdi.

"AŞKIM SENİN İÇİN DALIYORUM"

Sıcaktan bunalan çift, serinlemek için denize girdi. O sırada tekne personeli, fiyatı 115 bin TL olan iki adet seabob'ı (denizaltı jet-ski) hazırladı. Dalmak için kıyafetini giyerken zorlanan Samyeli'ye, Yılmaz yardım etti. İlk olarak sunucu seabob'u kullanarak denizde keyifli zaman geçirdi. Ardından aracı alan komedyen, mavi sularda şov yaptı. Hız yapan ve dalarak birkaç metre suyun altından giden Yılmaz, "Aşkım senin için dalıyorum" diyerek hareketini tekrarladı.

ÖPEREK KARŞILIK VERDİ

Defne Samyeli, bir ara Yılmaz'ın omzuna kafasını koyunca, sevgilisi alnını öperek karşılık verdi. Cem Yılmaz'ın bir süredir yaptığı sıkı sporla, göbeğini erittiği gözden kaçmadı.

İşte çiftin romantik tatilinden görüntüler:

Kaynak: haberinburada