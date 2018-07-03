Aşklarını dolu dizgin yaşayan Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkına Demet Akalın'dan yorum geldi. Akalın, "Cem Yılmaz'ı 'lokum gibi' yaptı!" dedi.

Magazin gündemine damga vuran Cem Yılmaz-Defne Samyeli aşkına şarkıcı Demet Akalın'dan yorum geldi.

"BU KIZ İYİ GELDİ"

Akalın, Twitter hesabından, "Cem Yılmaz lokum gibi olmamış mı ya? Hırçın ve sinirli tavrından eser yok. Vallahi bu kız iyi geldi ona. Sabah sabah güldürdü yine eski Cem Yılmaz gibi" yorumunda bulundu.

Kaynak: haberinburada