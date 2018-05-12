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Dedikodular doğru çıktı! Dudak dudağa yakalandılar

DEDİKODULAR DOĞRU ÇIKTI! DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Her yaptığı gündem olan ünlü model Bella Hadid, 2,5 yıl önce ayrıldığı Kanadalı şarkıcı The Weeknd ile dudak dudağa yakalandı.

Tarih : 12 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Dedikodular Doğru Çıktı! Dudak Dudağa Yakalandılar(7/10)3

Amerikalı manken Bella Hadid (21) ile Kanadalı şarkıcı The Weeknd (28), iki yıl aşk yaşamış, 2,5 yıl önce ayrılmıştı. En son geçtiğimiz ay Coachella Festivali'nde yakınlaştıkları öne sürülmüştü.

DEDİKODULAR DOĞRU ÇIKTI

Bella Hadid ile The Weeknd hakkındaki dedikodular doğru çıktı; genç model ile kendisinden 7 yaş büyük şarkıcı barıştı.

DUDAK DUDAĞA YAKALANDILAR

Önceki gece Cannes Film Festivali için katıldıkları partide dudak dudağa görüntülendi.

İkili böyle görüntülendi;

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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