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Deaş, Dünya Kupası Öncesi Messi Ve Ronaldo'yu Hedef Aldı
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DEAŞ, Dünya Kupası Öncesi Messi ve Ronaldo'yu Hedef Aldı

DEAŞ, DÜNYA KUPASI ÖNCESİ MESSİ VE RONALDO'YU HEDEF ALDI

Rusya'da yapılacak Dünya Kupasına sürekli tehdit mesajları yollayan terör örgütü DEAŞ, şimdi de Messi ve Ronaldo'yu hedef aldı.

Tarih : 17 Mayıs 2018, 11:40
Puan Ver : Deaş, Dünya Kupası Öncesi Messi Ve Ronaldo'yu Hedef Aldı(10/10)6

2018 Dünya Kupası'na bir aydan az bir süre kala korkutucu bir tehdit ortaya çıktı. Terör örgütü DAEŞ, yayınladığı bildiri ve fotoğraflarla Dünya Kupasını bir kez daha hedef aldığını duyurdu.

Ancak bu sefer iki büyük futbol yıldızı üzerinden bu tehdit yayınlandı. Daily Mirror'da yer alan haberde, Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin saha içerisinde kafalarının kesilirken yer alan canlandırmalı bir fotoğrafın DAEŞ tarafından gösterildiği ortaya çıkarıldı.

RUSYA DEVLET BAŞKANI PUTIN'İ DE TEHDİT ETTİLER

Bu zamana kadar birçok kez turnuvaya çeşitli tehdit mesajları gönderen terör örgütü, Telegram aracılığıyla yeni video, afiş ve fotoğraflar gösterdi.

Paylaşımlarda Messi'nin kan ağlayan fotoğrafları da yer aldı. Burada asıl hedefin Rusya olduğu, Suriye'de yaşanan olaylar nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uyarıldığı ifade edildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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