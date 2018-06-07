İspanyol kaleci David de Gea, iki yıl önce "De Gea'nın milli takımda olması huzurumu kaçırıyor" diyen Başbakan Sanchez'i milli takım kampında yaptığı konuşma sonrası alkışlamadı.

İspanya'da hükümetin devrilmesinin ardından göreve gelen Sosyalist Parti lider Pedro Sanchez, Dünya Kupası'na katılacak olan İspanya Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Ancak kaleci David de Gea bu ziyaretten mutlu olmadı.

DE GEA HAKKINDA ÇIKAN SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

İki yıl önce adı cinsel istismar dedikodularına karışan Manchester United'ın kalecisi David de Gea'nın, 2012'de Madrid'deki bir otelde kızlara cinsel istismarın yapıldığı bir parti organize ettiği iddia edilmişti. EURO 2016 dönemine denk gelen bu iddialar hakkında kampta bir basın toplantısı düzenleyen de Gea, "Söylenenlerin hepsi yalan. İstediklerini yazmakta özgürler. Avukatlarım ilgilenecekler" açıklamasını yapmıştı.

O dönem ortaya atılan iddialar hakkında konuşan Sanchez ise, "De Gea'nın milli takım kalecisi olması huzurumu kaçırıyor" ifadelerini kullanarak İspanyol kalecinin aleyhinde konuşmuştu.

DE GEA VE SANCHEZ KARŞI KARŞIYA GELDİ

Yaşanan bu gelişmeler üzerine, geçtiğimiz ay İspanya Başbakanı olan Sosyalist lider Pedro Sanchez'in milli takım kampını ziyaret etmesiyle De Gea ve Sanchez karşı karşıya gelmiş oldu.

Oyuncularla tek tek tokalaştıktan sonra bir konuşma yapan Sanchez'i alkışlamayan tek isim kaleci David de Gea oldu. İspanya basını bu hareketi De Gea'nın intikamı olarak yorumladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ayrıca tecrübeli futbolcu Andres Iniesta'ya bir plaket verdi.

Kaynak: haberinburada