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''Davutoğlu'nun hatalarını yaparlarsa her şey biter''

''DAVUTOĞLU'NUN HATALARINI YAPARLARSA HER ŞEY BİTER''

Devlet Bahçeli, Meclis'te seçim sonrası koalisyon değil uzlaşma olabileceğini söyledi. Bahçeli, ''Davutoğlu'nun hatalarını yaparlarsa her şey biter'' dedi.

Tarih : 22 Haziran 2018, 22:50
Puan Ver : ''davutoğlu'nun Hatalarını Yaparlarsa Her Şey Biter''(7/10)3

Devlet Bahçeli seçim sonrası koalisyon değil uzlaşma olabileceğini söyledi. Bahçeli, "Davutoğlu'nun hatalarını yaparlarsa her şey biter" dedi.

BAHÇELİ'DEN KRİTİK KOALİSYON AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Habertürk-Show Tv ortak yayınında soruları cevapladı. Bahçeli şunları söyledi:

"TBMM içerisinde güçlü bir MHP'nin temsil edilmesini istiyoruz. Onun için gayret gösteriyoruz. Cumhurbaşkanı hükümeti nasıl kuracaksa kurar, o, onun bileceği iştir ama MHP, bugüne kadar ki çabalarında cumhurbaşkanlığı sisteminin içerisinde bakan veya cumhurbaşkanlığı yardımcıları olarak herhangi bir talep düşünemez, aklına da getiremez. Bu manada bizi de kimse Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşmasındaki Cumhur İttifakı'nda kullanamaz, satın alamaz."

"MHP'Yİ KİMSE SATIN ALAMAZ"

Bahçeli, "Davutoğlu'nun yaptığı hatalara düşerlerse her şey biter, kimse bizi yok sayamaz, satın alamaz, kullanamaz" dedi.İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:MHP'nin yok farz edilmesini kabul edilemeyiz. Bizi kimse kullanamaz, satın alamaz.MHP, bugüne kadar ki çabalarında cumhurbaşkanlığı sisteminin içerisinde bakan veya cumhurbaşkanlığı yardımcıları olarak herhangi bir talep düşünemez, aklına da getiremez.

"AK PARTİLİ ADAYLAR CUMHURBAŞKANI'NIN ADAYLIĞINI KONUŞMUYORLAR"

Bahçeli, daha önce fitne vurgusu yaptığı konuşma hatırlatılınca, "Cumhur ittifakında nifak uyarım Ak Parti adaylarına yöneliktir. Ak PartiKayseri'deki istişare ve toplantımızda kullandığımız bir kelimedir. O AK Parti adaylarına yöneliktir. AK Parti'nin bunu bilmesi ve görmesi lazım. MHP'nin oradaki temsilini sürekli eleştiriyorlar. Başka türlü söylemler kullanıyorlar.Ama sayın Cumhurbaşakanının adaylığını konuşmuyorlar. Bir tanesi daha var MHP'nin büyük kurltayında MHP'nin cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan dedim. Yapılan konuşmalarda 'bir MHP'yi neden taşıyalım, güçlü bir AK Parti'yi yaratalım.' Hiç ağızlarından cumhurbaşkanı adayı çıkmıyor. Bunlar her yerde 3-5 tane var." dedi.

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Kaynak: haberinburada



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