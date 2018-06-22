Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun Başdanışmanı Etyen Mahçupyan, Karar gazetesindeki yazısında, çarpıcı ifadeler kullandı ve AK Parti'ye oy vermeyeceğini açıkladı.

"TÜM SEÇİMLERDE OYUNU AK PARTİ'YE VERDİM"

Mahçupyan yazısında özetle şunları söyledi:

Her seçimde oyunun rengini açıklayan biri olarak, içinden geçtiğimiz siyasi durumda nasıl bir tercihte bulunacağımı paylaşmak istiyorum... Konumum geçmişte AK Parti'ye destek vermiş milyonlarca kişininkine benziyor. 90'lı yıllarda Refah Partisi'ne oy verirken kendi cenahım açısından sıra dışı bir pozisyona sahiptim. Ama AK Parti ile birlikte bu tercihi daha özgüvenli bir şekilde yapma fırsatı doğdu ve on altı yıl boyunca (cumhurbaşkanlığı sistemi referandumu hariç) tüm seçimlerde oyum aynı yönde oldu.

Etyen Mahçupyan.

"AK PARTİ'NİN KURULUŞ İLKELERİNE DÖNME İHTİMALİ KALMADI"

Bugün çok farklı bir tablo ile karşı karşıyayız… AK Parti'nin 2016 başından itibaren sergilediği tutum her üç ölçütü de anlamsızlaştırdı. Bir, Erdoğan yönetiminde keyfiliği öne çıkaran tek adam idaresi ve onunla birlikte gelen oportünist kültür, alternatiflerin kalitesini önemsiz kıldı. Ülkenin acil ihtiyacı 'normalin' geri gelmesi ya da 'normale' geri dönülmesi olarak betimlenebilir hale geldi. İki, 'yeni' AK Parti'nin kuruluş ilkelerine, kadrolarına ve ahlaki tercih kalıplarına dönme ihtimali kalmadı. Ve üç, 'yeni' AK Parti iktidar sorumluluğunu muhafazakar siyaseti uzun vadede meşru kılacak ve iktidarda tutacak şekilde kullanmayıp, kısa vadeli bireysel ve kimliksel kaprislere kurban etti

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Kaynak: haberinburada