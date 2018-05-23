DARBECİ ASKERLERE SAHİP ÇIKAN YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ: UTANÇ VERİCİ
Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Yunanistan'da Danıştayın, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası bu ülkeye kaçan darbeci askerlere iltica hakkı verilmesine hükmetmesinin bir ülke için olabilecek en utanç verici karar olduğunu belirtti.
"TÜRKİYE DÜŞMANLARININ YANINDA YER ALMIŞTIR BU ZİHNİYET"
AB Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik Yunanistan'da Danıştay hakimlerinin, ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine ilişkin kararını Twitter hesabında değerlendirdi. Çelik, "Kuşkusuz Türkiye'ye karşı da Türkiye düşmanlarının yanında yer almıştır bu zihniyet." değerlendirmesinde bulundu.
"TERÖRİSTLERİ HİMAYE ETME KARARI ALMIŞTIR"
Bakan Çelik, mesajında şunları kaydetti: Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkeye kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesine hükmetmiş. Bir ülke için olabilecek en utanç verici karar. AB üyesi Yunanistan'ın hukuk sistemi, Türkiye'de demokrasiyi ortadan kaldırmaya yönelik darbe girişiminde bulunan teröristleri himaye etme kararı almıştır. Demokrasiye karşı teröristleri himaye eden bu hukuksuz hukuk anlayışının geldiği nokta vahimdir. Kuşkusuz Türkiye'ye karşı da Türkiye düşmanlarının yanında yer almıştır bu zihniyet.
Kaynak: haberinburada
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