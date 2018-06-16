DANİMARKA, DÜNYA KUPASINA PERU'YU YENEREK BAŞLADI: 1-0
Dünya Kupasında Danimarka, Peru'yu Yussuf Poulsen'in golüyle yenerek gruplara 3 puanla başladı.
2018 Dünya Kupası C Grubu maçında Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mordovia-Arena'da oynanan mücadeleyi Danimarka 1-0 kazandı.
Müsabakada tek golü Danimarka'da 60. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti.
Bu sonuçla Danimarka 3 puanla C Grubu'nda 2. sırada yer aldı. Fransa'nın lider başladığı grupta Peru ve Avustralya'nın 0 puanı bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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