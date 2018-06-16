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Danimarka, Dünya Kupasına Peru'yu Yenerek Başladı: 1-0

DANİMARKA, DÜNYA KUPASINA PERU'YU YENEREK BAŞLADI: 1-0

Dünya Kupasında Danimarka, Peru'yu Yussuf Poulsen'in golüyle yenerek gruplara 3 puanla başladı.

Tarih : 16 Haziran 2018, 21:30
Puan Ver : Danimarka, Dünya Kupasına Peru'yu Yenerek Başladı: 1-0(6/10)2

2018 Dünya Kupası C Grubu maçında Peru ile Danimarka karşı karşıya geldi. Mordovia-Arena'da oynanan mücadeleyi Danimarka 1-0 kazandı.

Müsabakada tek golü Danimarka'da 60. dakikada Yussuf Poulsen kaydetti.

Bu sonuçla Danimarka 3 puanla C Grubu'nda 2. sırada yer aldı. Fransa'nın lider başladığı grupta Peru ve Avustralya'nın 0 puanı bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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