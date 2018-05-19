DAMPERİ AÇIK UNUTULAN HAFRİYAT KAMYONU ÜST GEÇİDE ÇARPTI!
İstanbul Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü parçalandı.
İstanbul Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.
ÜST GEÇİDE ÇARPAN DAMPER KOPTU
İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı.
TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
Kaynak: haberinburada
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