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Damperi Açık Unutulan Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı!

DAMPERİ AÇIK UNUTULAN HAFRİYAT KAMYONU ÜST GEÇİDE ÇARPTI!

İstanbul Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü parçalandı.

Tarih : 19 Mayıs 2018, 16:30
Puan Ver : Damperi Açık Unutulan Hafriyat Kamyonu Üst Geçide Çarptı!(9/10)5

İstanbul Sultanbeyli'de damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu üst geçide çarptı. Damperi koparak üst geçitte kalan kamyonun ön bölümü de parçalandı.

ÜST GEÇİDE ÇARPAN DAMPER KOPTU

İstanbul Sultanbeyli'de meydana gelen olayda, damperi açık ilerleyen hafriyat kamyonu, TEM Kurtköy Kavşağı Sultanbeyli yönünde üst geçide çarptı. Üst geçide çarpan damper koparak yolda kalırken kamyonun ön bölümü de parçalandı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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