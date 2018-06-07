Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Damien Comolli, sarı lacivertli kulüpteki hedeflerini anlattı.

Fenerbahçe Televizyonu'na konuşan Fransız futbol adamı, Fenerbahçe'yi önce Avrupa'ya, sonra dünyaya tanıtmak istediğini söyledi.

Comolli'nin açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ MAÇ İZLEMEYE BURAYA GELMİŞTİM"

"Böyle fantastik bir kulübe katıldığım için kendimi çok onore edilmiş ve ayrıcalıklı hissediyorum. Burası; tarihi, geleneği, kupa kazanma alışkanlığı olan bir yer. Türkiye ve İstanbul, yıllardır mesleğimden ötürü oyuncu izlemek için defalarca geldiğim bir ülke ve şehir. Hatta Türkiye'de ilk kez maç izlemeye, buraya, bu stada gelmiştim. Açıkçası hatıralarım canlandı buraya gelince.

"ÇOK ONORE OLDUM"

"Burada olmaktan çok mutluyum. Tekrar söylüyorum, çok onore oldum. Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a, bana bu kulüpte çalışma fırsatı verdikleri için teşekkür ederim. Kariyerim boyunca sadece tarihi ve geleneği olan büyük kulüplerde çalıştım ve bu konuda kendimi çok ayrıcalıklı hissediyorum. Burasıda onlardan biri. Arsenal, Liverpool, St. Etienne ve Tottenham'dan sonra bana göre aynı büyüklüğe ve prestije sahip, aynı kategoride yer alan tarihi bir kulübe geldim. Burada bulunmakçok büyük bir keyif. Müzeyi gezerken köklü bir geçmiş ve kazandığı kupaları görünce ne kadar büyük bir kulübe geldiğinizi fark ediyorsunuz.

"FUTBOL BENİM TUTKUM"

İşim, çok fazla dinlenmeye fırsat veren bir iş değil. Ama futbol benim tutkum. Bunu bir iş olarak görmüyorum bile. Her sabah "işe gidiyorum demek yerine kulübe gidiyorum" diyorum. Burası için de aynı şey geçerli olacak. Pek çok farklı şeyi içinde barındıran yoğun bir iş bu. A takımla ve teknik direktörle bir araya gelip genç oyuncuları geliştirmek ve takıma katılacak yeni oyuncular üzerine çalışmak, onların transferler sözleşmeleriyle ilgili çalışmak gerekiyor. Elbette, Başkan Ali Koç ile çok yakın bir çalışma ortamımız olacak, çünkü her şey futbol ile ilişkili. Ayrıca kulübü ilk olarak Avrupa'ya, daha sonra da dünyaya tanıtmaya çalışacağız. Başarılı olmak ve kupalar kazanmak için benim rolüm ise çalıştığım pozisyonda her şeyimi vermek olacak."

"MÜCADELECİ BİR TAKIM YARATMAK İSTİYORUZ"

Pek çok farklı insanla pek çok toplantı yapıyor olacağım. Elbette yaklaşan transfer dönemine odaklanarak buna ilişkin pek çok görüşme gerçekleştireceğim. Futbolcularla, teknik ekiple konuşacağım ve stadın yanı sıra antrenman tesislerini ziyaret edeceğim. Kulübün nasıl çalıştığını ve çalışanları öğreneceğim ama elbette en büyük önceliğim transfer dönemi olacak. 31 Ağustos'a kadar tüm vaktimi, enerjimi, fikirlerimi bunun için harcayacağım. Fenerbahçe'ye yakışacak özelliklerdeki en iyi transferleri gerçekleştirmek için çalışacağım. Sahada mücadeleci bir takım yaratmak istiyoruz."

Kaynak: haberinburada