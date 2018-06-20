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Damat dehşeti! Eşini ve ailesini katledip 1 yaşındaki kızını kaçırdı

DAMAT DEHŞETİ! EŞİNİ VE AİLESİNİ KATLEDİP 1 YAŞINDAKİ KIZINI KAÇIRDI

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki damat, eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, 1 yaşındaki kızını kaçırdı.

Tarih : 20 Haziran 2018, 11:30
Puan Ver : Damat Dehşeti! Eşini Ve Ailesini Katledip 1 Yaşındaki Kızını Kaçırdı(5/10)1

Gaziantep' in Nizip İlçesi'nde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, 1 yaşındaki kızını alarak kayıplara karıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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