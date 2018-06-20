Gaziantep'te boşanma aşamasındaki damat, eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, 1 yaşındaki kızını kaçırdı.

Gaziantep' in Nizip İlçesi'nde bir kişi, boşanma aşamasındaki eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini öldürüp, 1 yaşındaki kızını alarak kayıplara karıştı.

Kaynak: haberinburada