DAMADIN BABASI DÜĞÜNDE GELİNİ DÖVDÜ!
Çanakkale'nin Biga ilçesinde takı paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, damadın babası tarafından darbedilen gelin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
TAKI YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda damat O.Y. ile gelin S.G'nin düğününde iki tarafın aileleri arasında takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.
GELİN HASTANEYE KALDIRILDI
Tartışmanın büyümesi üzerine O.Y'nin babası gelini S.G'yi darp etti. Darp sonucu yaralanan S.G, sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: haberinburada
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