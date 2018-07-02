Çanakkale'nin Biga ilçesinde takı paylaşımı nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgada, damadın babası tarafından darbedilen gelin, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

TAKI YÜZÜNDEN KAVGA ÇIKTI

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezindeki bir düğün salonunda damat O.Y. ile gelin S.G'nin düğününde iki tarafın aileleri arasında takı paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı.

GELİN HASTANEYE KALDIRILDI

Tartışmanın büyümesi üzerine O.Y'nin babası gelini S.G'yi darp etti. Darp sonucu yaralanan S.G, sağlık ekiplerince Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: haberinburada