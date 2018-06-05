DAHA ÖNCE LÜKS ARABASIYLA MİTİNGE GELEN KENAN SOFUOĞLU, BU KEZ MOTOSİKLET TERCİH ETTİ
AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı Kenan Sofuoğlu'nun mitinge lüks motosikletiyle gelmesi dikkat çekti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adapazarı ilçesinde bulunan Demokrasi Meydanı'nda gerçekleşecek mitinge katılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingi gerçekleştireceği alana çok sayıda vatandaş akın ederken, AK Parti Sakarya Milletvekili Adayı, Dünya Şampiyonu ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu'nun miting alanına motosikletiyle geldi.
Sofuoğlu'na çevredeki vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kaynak: haberinburada
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