Erdoğan, 9725 Kilometre Yol Gelen Venezuela Cumhurbaşkanı Yardımcısı İle Görüştü
Süleymancıların Yeni Lideri Alihan Kuriş Kimdir?
Trump'dan Erdoğan'a F-35 Garantisi: Gerekli Adımları Atacağım
İtalyan Devi Juventus, Barzagli Ve Chiellini İle Sözleşme Uzattı
10 Teröristin Etkisiz Hale Getirildiği Operasyon Vatandaş Kamerasında!
3 Büyüklerin İstediği Fellaini, Kararını Verdi
Afad'tan Kayıp Leyla İçin Açıklama Geldi: Kaçırılma İhtimali Kuvvetli
Daeş Hükümlüsü 12 Kişiye İdam Cezası!
Arsenal, Fenerbahçe'nin Gündemindeki Jack Wilshere'i Serbest Bıraktı
Esenyurt'ta, Suriyeli Esnaflara Ait Türkçe Olmayan Tabelalar Sökülüyor
Boğaz'ı Dumanlar Kapladı! Tarihi Fabrika Alev Alev Yanıyor
Şenol Güneş, Negredo Defterini Kapattı: Kampa Gelmeyecek
Şırnak'ta Askeri Zırhlı Araç Şarampole Yuvarlandı: Yaralılar Var
Kayıp Muharrem İnce, Günler Sonra Ortaya Çıktı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Kuvvet Komutanları İle Suriye Sınırında
Şarkıcı Mahmut Tuncer 5 Yıl Hapsinin İstendiği Dava Kapsamında İfade Verdi
Kadıköy'de Akılalmaz Kaza! Gencin Pantolon Paçası Çarpan Araçta Asılı Kaldı
İçinde Hayat Olabilecek İki Gezegen Keşfedildi!
Erdoğan, Chp'nin İstifasını İstediği Süleyman Soylu İçin Yanındayım Mesajı Verdi
Taciz İddiasıyla Gözaltına Alınan Milli Sporcu, Serbest Bırakıldı

Daeş hükümlüsü 12 kişiye idam cezası!

DAEŞ HÜKÜMLÜSÜ 12 KİŞİYE İDAM CEZASI!

Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, DEAŞ'e üye olma suçuyla hüküm giyen 12 kişinin idam edildiğini açıkladı.

Tarih : 29 Haziran 2018, 17:40
Puan Ver : Daeş Hükümlüsü 12 Kişiye İdam Cezası!(8/10)4

Adalet Bakanlığı, yaptığı açıklamada 13 kişinin idam edildiğini belirtirken, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Irak Şam İslam Devleti'ne (DEAŞ) üye olmakla hüküm giyen 12 kişiyi idam ettiklerini açıkladı.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Bu hafta içinde Bağdat'ın kuzeyinde DEAŞ'ın rehin tuttuğu sekiz kişinin cesedine ulaşılmıştı. İnsan hakları grupları ise DEAŞ zanlılarının davaları ile toplu idamlar konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını söylüyor. Irak'ta yabancılar dahil bir kaç yüz kişinin idam mahkumu olduğu sanılıyor. El-İbadi'nin Facebook sayfasında paylaşılan mesajda, "Başbakan Dr. Haydar El-İbadi'nin emri uyarınca idam cezası 12 hüküm giymiş terörist için perşembe günü uygulandı" denildi. Ancak Adalet Bakanlığı açıklamasında 13 kişinin idam edildiği söylendi. Irak hükümeti ölüm cezasına çarptırılan kişilerin kimliklerini açıklamadı.

700 YABANCI TUTUKLU

El-İbadi Aralık ayında DEAŞ'a karşı mücadelenin bittiğini duyursa da, cihatçı grup ülkenin farklı yerlerinde gerilla tarzı saldırılar düzenliyor. Irak'ta 700 yabancı uyruklu kadın DEAŞ'a üye olma şüphesiyle tutuklu. Son yıllarda binlerce kişi DEAŞ'a üye olmak şüphesiyle tutuklandı. Bunlar arasında 700 yabancı uyruklu kadın da mahkemeye çıkmayı bekliyor. Ocak ayında bir Alman kadın ölüm cezasına çarptırılmıştı. Yabancı uyruklu kadınların önemli kısmının ise Türk vatandaşı ya da eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtiliyor.

DÜNYADA DÖRDÜNCÜ

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde Irak araştırmacısı Belkıs Wille Irak'ın çok yavaş işleyen adalet sistemi nedeniyle idam edilen kişilerin kısa süre önce hüküm giymediğini düşündüğünü söyledi. Wille Irak'ta terörle mücadele karşıtı davalarının "kanuni prosedürün temel düzeylerini bile karşılamadığını" pek çok davanın sanıkların itiraflarına dayandığını belirtti. Af Örgütü'ne göre geçen yıl dünyada en çok idam cezası infaz eden ülkeler arasında Irak, Çin, İran ve Suudi Arabistan'dan sonra dördüncü oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Daeş  Hükümlüsü  12  Kişiye  İdam  Cezası    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER