DAEŞ HÜKÜMLÜSÜ 12 KİŞİYE İDAM CEZASI!
Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, DEAŞ'e üye olma suçuyla hüküm giyen 12 kişinin idam edildiğini açıkladı.
Adalet Bakanlığı, yaptığı açıklamada 13 kişinin idam edildiğini belirtirken, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi, Irak Şam İslam Devleti'ne (DEAŞ) üye olmakla hüküm giyen 12 kişiyi idam ettiklerini açıkladı.
ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR
Bu hafta içinde Bağdat'ın kuzeyinde DEAŞ'ın rehin tuttuğu sekiz kişinin cesedine ulaşılmıştı. İnsan hakları grupları ise DEAŞ zanlılarının davaları ile toplu idamlar konusunda ciddi endişeler taşıdıklarını söylüyor. Irak'ta yabancılar dahil bir kaç yüz kişinin idam mahkumu olduğu sanılıyor. El-İbadi'nin Facebook sayfasında paylaşılan mesajda, "Başbakan Dr. Haydar El-İbadi'nin emri uyarınca idam cezası 12 hüküm giymiş terörist için perşembe günü uygulandı" denildi. Ancak Adalet Bakanlığı açıklamasında 13 kişinin idam edildiği söylendi. Irak hükümeti ölüm cezasına çarptırılan kişilerin kimliklerini açıklamadı.
700 YABANCI TUTUKLU
El-İbadi Aralık ayında DEAŞ'a karşı mücadelenin bittiğini duyursa da, cihatçı grup ülkenin farklı yerlerinde gerilla tarzı saldırılar düzenliyor. Irak'ta 700 yabancı uyruklu kadın DEAŞ'a üye olma şüphesiyle tutuklu. Son yıllarda binlerce kişi DEAŞ'a üye olmak şüphesiyle tutuklandı. Bunlar arasında 700 yabancı uyruklu kadın da mahkemeye çıkmayı bekliyor. Ocak ayında bir Alman kadın ölüm cezasına çarptırılmıştı. Yabancı uyruklu kadınların önemli kısmının ise Türk vatandaşı ya da eski Sovyet ülkelerinin vatandaşları olduğu belirtiliyor.
DÜNYADA DÖRDÜNCÜ
İnsan Hakları İzleme Örgütü'nde Irak araştırmacısı Belkıs Wille Irak'ın çok yavaş işleyen adalet sistemi nedeniyle idam edilen kişilerin kısa süre önce hüküm giymediğini düşündüğünü söyledi. Wille Irak'ta terörle mücadele karşıtı davalarının "kanuni prosedürün temel düzeylerini bile karşılamadığını" pek çok davanın sanıkların itiraflarına dayandığını belirtti. Af Örgütü'ne göre geçen yıl dünyada en çok idam cezası infaz eden ülkeler arasında Irak, Çin, İran ve Suudi Arabistan'dan sonra dördüncü oldu.
Kaynak: haberinburada
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