CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ ZORLU MÜCADELE BAŞLADI
Dünya Kupasında heyecan Fas-İran maçıyla devam ediyor. Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı zorlu mücadele 0-0 devam ediyor.
CANLI ANLATIM
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
İLK 11'LER
FAS: El Kajoui, Amrabat, Benatia, Saïss, Achraf, El Ahmadi, Belhanda, Harit, Boussoufa, El Kaabi, Ziyech
İRAN: Beiranvand, Rezaeian, Cheshmi, Pouraliganji, Hajisafi, Ebrahimi, Jahanbaksh, Shojaei, Amiri, Ansarifard, Azmoun
Kaynak: haberinburada
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