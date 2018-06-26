Dünya Kupasına, İzlanda beraberliği ve Hırvatistan mağlubiyeti ile damga vuran Arjantin gruptaki son maçında Nijerya ile karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Dünya Kupası D Grubunda Arjantin ile Nijerya arasında nefesleri kesecek bir karşılaşma oynanıyor.

Saat 21:00'de başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Zorlu mücadele öncesinde Nijerya'nın 3 puanı bulunurken Arjantin 1 puanla son sırada yer alıyor.

HIRVATİSTAN-İZLANDA MAÇI 0-0 DEVAM EDİYOR

Gruptaki diğer maçta 1 puanlı İzlanda ile 6 puanla gruptan çıkmayı garantileyen Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

NİJERYA-ARJANTİN CANLI ANLATIM

1' Zorlu mücadele Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

NİJERYA: Uzoho, Idowu, Ekong, Balogun, Omeruo, Ndidi, Etebo, Mikel, Musa, Moses, Iheanacho

ARJANTİN: Armani, Mercado, Tagliafico, Mascherano, Rojo, Otamendi, Banega, Di Maria, Perez, Higuain, Messi.

GRUBUN DİĞER MAÇI OLAN HIRVATİSTAN-İZLANDA MAÇINDA DA KADROLAR BELLİ OLDU

HIRVATİSTAN: Kalinic, Pivaric, Caleta-Car, Corluka, Jedvaj, Badelj, Modric, Kovacic, Perisic, Pjaca, Kramaric

İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, R. Sigurdsson, Magnusson, Gudmundsson, Bjarnason, Gunnarsson, Hallfredsson, G. Sigurdsson, Finnbogason

Kaynak: haberinburada