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Cüneyt Çakır'ın yönettiği zorlu maçta ilk gol geldi!

CÜNEYT ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ ZORLU MAÇTA İLK GOL GELDİ!

Dünya Kupasına, İzlanda beraberliği ve Hırvatistan mağlubiyeti ile damga vuran Arjantin gruptaki son maçında Nijerya ile karşılaşıyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

Tarih : 26 Haziran 2018, 22:00
Puan Ver : Cüneyt Çakır'ın Yönettiği Zorlu Maçta İlk Gol Geldi!(6/10)2

Dünya Kupası D Grubunda Arjantin ile Nijerya arasında nefesleri kesecek bir karşılaşma oynanıyor.

Saat 21:00'de başlayan mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetiyor. Zorlu mücadele öncesinde Nijerya'nın 3 puanı bulunurken Arjantin 1 puanla son sırada yer alıyor.

HIRVATİSTAN-İZLANDA MAÇI 0-0 DEVAM EDİYOR

Gruptaki diğer maçta 1 puanlı İzlanda ile 6 puanla gruptan çıkmayı garantileyen Hırvatistan karşı karşıya geliyor. Saat 21.00'de başlayan karşılaşma 0-0 devam ediyor.

NİJERYA-ARJANTİN CANLI ANLATIM

1' Zorlu mücadele Cüneyt Çakır'ın düdüğü ile başladı.

İLK 11'LER

NİJERYA: Uzoho, Idowu, Ekong, Balogun, Omeruo, Ndidi, Etebo, Mikel, Musa, Moses, Iheanacho

ARJANTİN: Armani, Mercado, Tagliafico, Mascherano, Rojo, Otamendi, Banega, Di Maria, Perez, Higuain, Messi.

GRUBUN DİĞER MAÇI OLAN HIRVATİSTAN-İZLANDA MAÇINDA DA KADROLAR BELLİ OLDU

HIRVATİSTAN: Kalinic, Pivaric, Caleta-Car, Corluka, Jedvaj, Badelj, Modric, Kovacic, Perisic, Pjaca, Kramaric

İZLANDA: Halldorsson, Saevarsson, Ingason, R. Sigurdsson, Magnusson, Gudmundsson, Bjarnason, Gunnarsson, Hallfredsson, G. Sigurdsson, Finnbogason

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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