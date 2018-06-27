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Cüneyt Çakır'ın 'Ronaldo' hareketi Arjantin maçına damga vurdu

CÜNEYT ÇAKIR'IN 'RONALDO' HAREKETİ ARJANTİN MAÇINA DAMGA VURDU

Nijerya ile Arjantin arasında oynanan maçta Messi'nin ilk yarıda kullandığı frikik öncesi Cüneyt Çakır'ın, kendi bulunacağı noktaya geçerken Ronaldo'nun yaptığı gibi derin nefes alması maça damga vurdu.

Tarih : 27 Haziran 2018, 02:30
Puan Ver : Cüneyt Çakır'ın 'ronaldo' Hareketi Arjantin Maçına Damga Vurdu(10/10)6

2018 Dünya Kupasında Cüneyt Çakır konuşulmaya devam ediyor.

Nijerya-Arjantin maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, 34. dakikada yaptığı hareketle gündeme oturdu.

RONALDO GİBİ DERİN NEFES ALDI

Arjantin'in Messi ile 34. dakikada kullanacağı frikik öncesi Cüneyt Çakır Nijerya barajını ayarladıktan sonra kendi bulunacağı noktaya geçti. Cüneyt Çakır'ın bu esnada Cristiano Ronaldo gibi nefes ve pozisyon alması dikkatlerden kaçmadı.

Cüneyt Çakır'ın bu hareketleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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