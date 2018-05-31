FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır TRT Spor'da yaptığı açıklamada, "Türk futbolunda olmayan bir şeyi başardık, istikrarı yakaladık. Her turnuvaya katıldık. Yarı finaller, finaller yönettik" dedi.

FIFA kokartlı deneyimli hakem Cüneyt Çakır, TRT Spor'un konuğu oldu ve açıklamalarda bulundu.

Cüneyt Çakır'ın yaptığı açıklamalar şu şekilde;

"42 GÜN ÜST ÜSTE KAHVALTI YAPTIK"

13 yıllık evliyim. Hiçbir zaman 42 gün üst üste eşimle kahvaltı yapmadım ama Bahattin ve Tarık ile yaptım.

"BU BAŞARI, TÜRK HAKEMLİĞİNİN BAŞARISI"

Biz Türk futbolunda olmayan bir şeyi başardık, istikrarı yakaladık. Her turnuvaya katıldık. Yarı finaller, finaller yönettik, en üst düzey turnuvalarda bulunduk. Bu başarı, Türk hakemliğinin başarısıdır. 2018 Rusya Dünya Kupası'nda finale aday 3 hakemden biri Türk aday deniyorsa, bu Türk hakemliğinin başarısıdır. Biz Dünya Kupası'nda elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama işimiz bitmeyecek. Biz iyi yaptığımız sürece, bizden sonra gelecek arkadaşlar, hep finalleri yönetmeye aday gösterilsin istiyoruz, bizim için başarı budur.

"DÜNYA KUPASI'NA KONSANTREYİZ"

Vizyon sahibi olmak çok önemli. Kısa dönem planlarla bu işi başaramazsınız, uzun dönem planlarınız lazım. Kısa vadeli planlarımız arasında Dünya Kupası var, şu anda ona konsantreyiz. Süper Kupa finali Türkiye'de, iyi performans sergilersek, neden olmasın. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da ülkemizi temsil etmek istiyoruz. Bir gün gelecek ve hakemlik hayatımız sona erecek. O noktada en büyük amacımız, bayrağı genç bir arkadaşımıza teslim etmek.

"BİZİ MERAK EDECEKLERİNE, FUTBOLCULARINI ETSİNLER"

"İnsanlar keşke bizim tuttuğumuz takımları merak ettikleri kadar futbolcuların gerçekte tuttuğu takımları merak etseler. Yönettiğimiz maçlardan sonra en ağır eleştiriyi biz kendimize yapıyoruz."

"VAR SİSTEMİNE HEPİMİZ SAHİP ÇIKMALIYIZ"

"Video hakem sistemini uzun süredir test ediyoruz ve çok güzel geri dönüşler aldık. Video hakem sistemini ilk uygulayan ülkelerden biri olacağız. Gelecek sezon Video hakem sistemini uygulamaya başlayacağız. VAR sistemi hakemler için değil futbol için gelen bir uygulamadır. Hepimiz sahip çıkmalıyız. Video hakem sisteminin ilk uygulanacağı zaman aksaklıklar olabilir önemli olan anlayışla karşılamak.

TARIN ONGUN: İNSAN KENDİNİ YALNIZ HİSSEDEBİLİYOR

Cüneyt Çakır'ın yardımcılarından Tarık Ongun ise, "Sahada hiç yalnız değiliz, çok güçlü bir ekibimiz var. Sert eleştiriler, saygıdan yoksun eleştiriler geldiğinde insan kendini yalnız hissedebiliyor. Ailelerimizin de üzülmemeleri mümkün değil. Onlar işin mutfağında neler olduğunu biliyorlar. Haftanın 7 günü idman yapan, masörüyle, fizyoterapistiyle birlikte çalışan, yüzlerce maç izleyen birinin böyle eleştirilere maruz kalması ailemizi üzüyür ama alıştık." şeklinde konuştu.

Kaynak: haberinburada