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CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ İÇİN YENİ ANKET YAYINLANDI! İŞTE ÇARPICI SONUÇLAR


Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Yeni Anket Yayınlandı! İşte Çarpıcı Sonuçlar
Tarih : 24 Mayıs 2018, 23:10
Puan Ver : Cumhurbaşkanlığı Seçimi İçin Yeni Anket Yayınlandı! İşte Çarpıcı Sonuçlar(9/10)5

Mediar Anket Şirketi'nin yaptığı araştırmada "24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçiminde hangi adaya oy vermeyi düşünüyorsunuz?" Sorusuna araştırmaya katılanların yüzde 43.50'si Tayyip Erdoğan, 22.20'si Muharrem İnce, 19.31'i Meral Akşener, 12.79'u Selahattin Demirtaş, 1.61'i Temel Karamollaoğlu ve 0.60'ı Doğu Perinçek yanıtı verdi.

LİSTELERİN TESLİM EDİLMESİNDEN SONRA YAPILAN İLK ANKET

4 bin 268 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan araştırma, partilerin milletvekili listesinin vermesinin ardından yapılan ilk araştırma oldu.

39,61 İLE AK PARTİ BİRİNCİ SIRADA

Araştırmaya göre, "24 Haziran seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz" sorusuna, araştırmaya katılanların 39.61'i AKP, 22.61 CHP, 17.60 İYİ Parti, 11.39'u HDP, 5.31'i MHP, 2.29'u Saadet Partisi ve 0.49'u Vatan Partisi olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, 24 Haziran seçimleri sonrasında AKP Meclis'teki çoğunluğunu kaybediyor.

YÜZDE 43,50 İLE ERDOĞAN BİRİNCİ SIRADA

Cumhurbaşkanlığın konusunda ise araştırmaya katılanların, yüzde 43.50'si Tayyip Erdoğan, 22.20'si Muharrem İnce, 19.31'i Meral Akşener, 12.79'u Selahattin Demirtaş, 1.61'i Temel Karamollaoğlu ve 0.60'ı Doğu Perinçek olarak yanıt verdi. Bu araştırmaya göre, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce kalıyor.

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Kaynak: haberinburada



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