Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası cumhurbaşkanlığı adaylığı şartları arasına sadece hükümlü olmayı değil, tutukluluğu da koyacaklarını söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ DÜNYANIN EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ ARASINA SOKACAĞIZ"

AK Parti Yalova Mitingi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinin ülkenin gelecek yarım asrına, bir asrına damga vuracağını belirtti. İşte AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

Ülkemizin yeni yönetim sistemini 16 Nisan'da milletimizin desteği ile getirdik. Yarım asıra damga vuracak seçim için milletimizin huzurundayız. Ülkemizi 10 büyük ekonomi arasına sokmak için sizden destek istiyoruz. Bizim kimseye diyet borcumuz yoktur. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. Bugüne kadar beşer planında kimsenin önünde eğilmedik.

"VAKİT BİRLİK VAKTİ"

Yalova cumhurbaşkanlığında şahsımı, Meclis'te AK Parti'yi destekliyor muyuz? Vakit birlik vakti. Vakit Yalova, vakit Türkiye vakti. İrade, erdem ve cesaretle Türkiye'yi şahlandırıyor muyuz? Yalova'yı üniversite ile kim buluşturdu. Bay Öğretmen mi buluşturdu, bu kardeşiniz mi buluşturdu. Bay Muharrem diyor ki, ben fizik öğretmeniyim, olabilir. Saygı duyarım. Ama biz bu üniversitede nice öğretmenler yetiştiriyoruz.

"YALOVA'YA 400 YATAKLI HASTANE YAPACAĞIZ"

Yalova'ya spor salonu, gençlik merkezi yaptık. Biz yaptık biz. Sağlıkta 14 adet tesis yaptık. İlave olrak 400 yataklı bir devlet hastanesi yapmak için de çalışmalarımız devam ediyor. Yıl bitmeden de inşallah temelini atıyoruz. Yaşlılarımıza, engellilerimize 330 trilyon lira yatırım yaptık. Bay Kemal ne diyor, engellileri kendi haline bıraktınız. El insaf ya. Genel Başkan yalan söyler, cumhurbaşkanı adayı yalan söyler. Yalanı bırakın ya. Benim milletim 24 Haziran'da kime oy vereceğini iyi biliyor. Yalova'yı yeni TOKİ projeleri ile destekleyeceğiz. 2002'ye kadar 25 kilometre yol yapıldı. Biz 16 senede 55 kilometre ilave ettik.

"KILIÇDAROĞLU KÖPRÜDEN GEÇMİYORSAN ARABALI İLE GEÇERSİN"

İzmir-İstanbul Otoyolu, aynı zamanda Yalova'nın projesidir. İzmit Körfezi'ni geçen Osmangazi Köprüsü ile Altınova-Gebze yolunu trafiğe açtık. Ne çileler çektiniz değil mi? Osman Gazi'yi yaptık, hemen Yalova'ya. Bay Kemal de oradan geçiyor. Ama istemiyor. İstemiyorsan arabalı ile geçersin. 4'üncü köprüyü de ben yaparım diyor. Nereye yapacaksın? Adres veremiyor. Çalışmamış dersine. Bu aşk ister aşk. Rahmetli Neşet baba ne derdi, aşk ile koşan yorulmaz derdi. Biz aşığız aşık. Biz bu dağları bu aşkla deldik.

"DÜNYANIN EN UZUN TÜNELİ OLAN OVİT'İ AÇTIK"

Dün Ovit Tüneli'ni açtık. Dünyanın en uzun 2. tüneli. Burası kışın kapalıydı. Ama hallettik. Biz söz verdik mi yaparız. Ne aldatan, ne aldanan olduk. Bunlar gibi yok şu kadar para vereceğim, yok bu kadar para vereceğim. Ya doğru konuş.

Bay Muharrem, ben sıradan bir aday değilim. Benim bir özelliğim var. Ben aynı zaman anayasaya göre Başkomutan sıfatını taşıyorum.

"SEÇİMDEN SONRA ADAY OLMA ŞARTLARINI DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Şimdi içeride bulunan kişinin başını çektiği kişiler. Bunu aday gösterdiler. Seçimi atlatalım, aday olma şartına tutukluluğu da ekleyeceğiz. Burası ne ya, yol geçen hanımı? Yalovalıların bunla ne işi olur ya. Diyarbakır'da bunu karşılayanların tamamı Edirne'deki adamın taraftarı."

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Kaynak: haberinburada