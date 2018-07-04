BBP Lideri Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası açıklamada bulundu. Destici, "Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ GRUBUYLA UYUMLU HAREKET EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine değinen Destici, "Hayırlı olsun ziyaretiydi. Ben kabulleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Gündemdeki konuları istişare etme fırsatı bulduk. Benim kabinede yer almam gibi bir şey söz konusu değil çünkü ben BBP'nin Genel Başkanıyım, şu anda TBMM'deki milletvekiliyim. Tabi ki biz AK Parti ile grubuyla uyum içerisinde hareket edeceğiz." diye konuştu.

"ERDOĞAN İLE TBMM'DE BİRLİKTE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM'ye katkı vermeye ve birlikte olmaya devam edeceklerini belirterek, "İnandıklarımızı da söyleyeceğiz, doğrularımızı da söyleyeceğiz, Türkiye'nin meseleleriyle ilgili fikir ve düşüncelerimizi de söyleyeceğiz. İyi olanların, doğru olanların ve toplum içinde beklenti olanların yapılması noktasında elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" ifadesini kullandı.

"İDAM CEZASINDAN YEREL SEÇİMLERE KADAR HER KONUYU İSTİŞARE ETTİK"

Gündemdeki bütün konuları görüşme ve istişare fırsatı bulduklarını aktaran Destici, şunları kaydetti: Son dönemdeki çocuk ölümlerinden, bunlara verilmesi gereken idam cezasından tutun da yerel seçimlere kadar Türkiye'nin gündemindeki hemen hemen eğitime kadar her konuyu istişare etme fırsatı bulduk. Güzel ve faydalı bir görüşme oldu. Önümüzdeki süreçte daha iyi bir Türkiye'yi birliğini, beraberliğini daha yüksek oranda sağlamış, el ele gönül gönüle vermiş bir şekilde Türkiye'yi nasıl ileriye taşırız, güvenliğimizi tam olarak nasıl sağlarız, bu terör belasından nasıl kurtuluruz.





Kaynak: haberinburada