CUMHURBAŞKANI, KENDİSİNE SESLENEN GENCİ AZARLADI: EFENDİM DİYECEKSİN!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Alman işgaline karşı direniş çağrısının 78. yıl dönümü nedeniyle yapılan bir etkinlikte kendisine "Ne haber Manu?" diyen genci azarladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski Fransa Cumhurbaşkanı General Charles De Gaulle'ün Alman işgaline karşı direniş çağrısının 78. yıl dönümü nedeniyle yapılan bir etkinlikte kendisine "Ne haber Manu?" diyen genci azarladı. Macron gence "Bana Cumhurbaşkanı ya da Efendim diyeceksin, anladın mı?" dedi.
"DEVRİM BAŞLATMAK İSTESEN BİLE ÖNCE BİR DİPLOMA ALMALISIN"
40 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı'na seslenmeden önce Fransa ulusal marşı La Marseillaise'den dizeler de söyleyen gence şunları söyledi:
"Hayır, hayır, sen şu anda resmi bir törendesin. Böyle davranamazsın. Bir budala gibi davranabilirsin ancak bugün 'Marseillaise' ve 'Partizanlar Şarkısı'nı söylüyoruz. Bana Cumhurbaşkanı ya da Efendim diyeceksin, anladın mı?"
Gencin ise Macron'un uyarısını sakince dinleyerek onayladığı görülürken Macron sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşleri doğru şekilde yapmalısın. Birgün bir devrim başlatmak istesen bile önce bir diploma almalı ve ekmeğini eline almayı öğrenmelisin, tamam mı? Ondan sonra diğerlerine öğütler verebilirsin" dedi.
TWITTER'DAN DA YAYINLADI
Macron söz konusu görüntüleri kendi Twitter hesabından da yayımlayarak '18 Haziran'da özellikle de özgürlük yoldaşlarının önünde saygı gösterilmesinin gerekli olduğunu' ifade etti.
Kaynak: haberinburada
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