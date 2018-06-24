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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullandığı Sandıktan Demirtaş'a 9 Oy Çıktı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN OY KULLANDIĞI SANDIKTAN DEMİRTAŞ'A 9 OY ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulundaki 3275 nolu sandıktan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'a 9 oy çıktı.

Tarih : 24 Haziran 2018, 19:20
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullandığı Sandıktan Demirtaş'a 9 Oy Çıktı(9/10)5

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullandığı 3275 nolu sandıktan birinci çıktı. Sandıktan Erdoğan'a 188 oy çıkarken, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce ise 103 oyla sanıktan çıktı.

OY SAYMA İŞLEMİ SONA ERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulundaki 3275 nolu sandıkta oy sayma işlemi sona erdi.

ERDOĞAN'A 188, İNCE'YE 103

Sandıkta toplam 331 oyun kullanıldığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 188 oy, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı'na 103 oy, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener'e 23 oy, HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'a 9 oy, Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu'na 3 oy, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek'e 3 oy çıkarken, 2 oy boş çıktı.

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Kaynak: haberinburada



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