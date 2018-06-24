Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı kutlayan ilk lider oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, cumhurbaşkanı seçiminde büyük başarı sağlaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

ALİYEV, ERDOĞAN'I SEÇİMLERDEKİ BAŞARISINDAN DOLAYI TEBRİK ETTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev, Erdoğan'ı telefonla arayarak "seçimdeki büyük başarısından" dolayı tebriklerini iletti.

TÜRKİYE'NİN ERDOĞAN'IN ÖNDERLİĞİNDE DAHA DA GELİŞTİĞİNİ SÖYLEDİ

Telefon görüşmesinde, Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin daha da geliştiğini, ekonomik alanda büyük başarı elde ettiğini ve uluslararası arenadaki konumunu daha da güçlendirildiği belirten Aliyev, Erdoğan'a başarı dileklerinde bulundu.

ERDOĞAN, TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Erdoğan da gösterdiği dikkat ve tebrikleri için Aliyev'e teşekkür etti.

Görüşmede, liderler, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarılı bir şekilde gelişmeye devam edeceğine olan inançlarını dile getirdi.

ALİYEV, ERDOĞAN'I RESMİ ZİYARET İÇİN AZERBAYCAN'A DAVET ETTİ

Aliyev'in, Erdoğan'ı resmi ziyaret için Azerbaycan'a davet ettiği, Erdoğan'ın da kabul ettiği bildirildi.

2018 ERKEN SEÇİM HABERLERİ İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: haberinburada