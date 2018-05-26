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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz'e tebrik

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MUSTAFA CENGİZ'E TEBRİK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı gönderdi.

Tarih : 26 Mayıs 2018, 23:40
Puan Ver : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mustafa Cengiz'e Tebrik(10/10)6

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz'i tebrik etti.

CUMHRURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK TELGRAFI YOLLADI

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.

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Kaynak: haberinburada



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