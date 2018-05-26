CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MUSTAFA CENGİZ'E TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Mustafa Cengiz'i tebrik etti.
CUMHRURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK TELGRAFI YOLLADI
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığına yeniden seçilen Mustafa Cengiz'e bir tebrik telgrafı gönderdiği bildirildi.
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Kaynak: haberinburada
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