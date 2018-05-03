CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN, MİLLİ GÜREŞÇİ YASEMİN'E TEBRİK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonasında altın madalya kazanan milli güreşçi Yasemin Adar'ı tebrik etti.
26 yaşındaki Yasemin Adar, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kilo finalinde, Rus Ekaterina Bukina'yı yenerek üst üste 3. kez altın madalya kazandı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyonada altın madalya kazanan Adar'a tebrik telgrafı gönderdi.
OSMAN AŞKIN BAK'TAN MİLLİ GÜREŞÇİLERE TEBRİK
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın 3 bronz madalya kazanan milli kadın güreşçileri tebrik etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcularımız Yasemin Adar ve Elif Jale Yeşilırmak ile bronz madalya kazanan sporcularımız Evin Demirhan, Bedia Gün ve Buse Tosun'u kutluyorum. Kadın güreşçilerimiz kazandıkları başarılar ile bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Madalya kazanan güreşçilerimize spor yaşamlarında başarılar diliyorum ve bu başarıda emeği geçen antrenörlerimiz ile sporcularımızın ailelerini de kutluyorum."
Kaynak: haberinburada
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